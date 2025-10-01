¡Atención, artistas sanjuaninos! Dieron a conocer los requisitos para inscribirse en el casting de la Fiesta del Sol

La Fiesta Nacional del Sol (FNS) abrió las inscripciones para el casting de artistas que formarán parte del Show Velódromo y de los grupos de Artistas Itinerantes. Según informaron fuentes oficiales, los interesados podrán anotarse hasta las 12 horas del 2 de octubre de 2025 a través del sitio web oficial: www.fiestanacionaldelsol.com .

Para poder participar, se deben cumplir ciertos requisitos básicos: tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre de 2025 y registrarse únicamente vía web. Además, los aspirantes deben prestar especial atención a las consideraciones generales, ya que son las que determinarán su correcta participación en la selección:

Contar con una dirección de correo electrónico vigente y en funcionamiento. Este paso es esencial porque allí se enviará la constancia de inscripción, el turno de audición y todos los comunicados formales.

Verificar la constancia de inscripción en el e-mail declarado. Una vez completado el formulario, el sistema asignará día y hora de participación en el casting.

Tener disponibilidad horaria para ensayos y funciones. Los compromisos comenzarán a mediados de octubre y se extenderán hasta fines de noviembre, cuando finalice la Fiesta Nacional del Sol.

Las disciplinas habilitadas son:

Contemporáneo

Folklore

Otras danzas

Mimo / Estatuas vivientes / Clown

Teatro

Artistas circenses

Percusionistas para ensamble

Intérpretes de instrumentos de viento para ensamble

El casting presencial se desarrollará los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. Los postulantes deberán asistir con DNI original, una fotocopia del mismo y el comprobante de inscripción impreso, sin excepción.

Con el lema “San Juan, mi Tierra Querida”, la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre, y promete ser nuevamente el gran escenario donde los artistas sanjuaninos tendrán la oportunidad de brillar frente a miles de espectadores.