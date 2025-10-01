miércoles 1 de octubre 2025

Cultura

¡Atención, artistas sanjuaninos! Dieron a conocer los requisitos para inscribirse en el casting de la Fiesta del Sol

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de octubre y los artistas deberán cumplir con requisitos específicos como tener correo electrónico vigente, disponibilidad horaria y presentarse con DNI y comprobante al casting en el Auditorio Juan Victoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Para poder participar, se deben cumplir ciertos requisitos básicos: tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre de 2025 y registrarse únicamente vía web. Además, los aspirantes deben prestar especial atención a las consideraciones generales, ya que son las que determinarán su correcta participación en la selección:

  • Contar con una dirección de correo electrónico vigente y en funcionamiento. Este paso es esencial porque allí se enviará la constancia de inscripción, el turno de audición y todos los comunicados formales.
  • Verificar la constancia de inscripción en el e-mail declarado. Una vez completado el formulario, el sistema asignará día y hora de participación en el casting.
  • Tener disponibilidad horaria para ensayos y funciones. Los compromisos comenzarán a mediados de octubre y se extenderán hasta fines de noviembre, cuando finalice la Fiesta Nacional del Sol.

Las disciplinas habilitadas son:

  • Contemporáneo
  • Folklore
  • Otras danzas
  • Mimo / Estatuas vivientes / Clown
  • Teatro
  • Artistas circenses
  • Percusionistas para ensamble
  • Intérpretes de instrumentos de viento para ensamble

El casting presencial se desarrollará los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. Los postulantes deberán asistir con DNI original, una fotocopia del mismo y el comprobante de inscripción impreso, sin excepción.

Con el lema “San Juan, mi Tierra Querida”, la edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol se celebrará los días 20, 21 y 22 de noviembre, y promete ser nuevamente el gran escenario donde los artistas sanjuaninos tendrán la oportunidad de brillar frente a miles de espectadores.

