jueves 25 de septiembre 2025

En carrera

¡Artistas sanjuaninos!: las inscripciones para el casting de la Fiesta Nacional del Sol ya están abiertas

Danza, actuación y circo figuran entre las disciplinas requeridas para participar del show del velódromo y las presentaciones itinerantes. Hasta el 2 de octubre hay tiempo de inscribirse.

Por Mario Godoy
Este miércoles comenzó el tiempo para que los artistas sanjuaninos se inscriban en el casting de la Fiesta Nacional del Sol.

La Fiesta Nacional del Sol le brinda la posibilidad a los artistas sanjuaninos de ser protagonistas en la máxima celebración de la Provincia. Desde la danza, el teatro y la música, los interesados se pueden sumar a "San Juan, mi Tierra Querida", que se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre.

Las inscripciones para el casting de artistas que formarán parte del Show Velódromo y de los grupos de Artistas Itinerantes están abiertas desde las 12:00 hs de este 25 de septiembre hasta las 12.00 hs del 2 de octubre del corriente año.

Para participar, los interesados deberán inscribirse en www.fiestanacionaldelsol.com, tener 18 años cumplidos al 24 de septiembre del 2025 y disponer de tiempo para ensayos y funciones. La disponibilidad requerida será en octubre y noviembre de acuerdo a cada disciplina.

Las disciplinas son:

  • Contemporáneo
  • Folklore
  • Otras Danzas
  • Mimo / Estatuas Vivientes / Clown
  • Teatro
  • Artistas Circenses
  • Percusionistas para Ensamble
  • Intérpretes de instrumentos de Vientos para Ensamble

Por su parte, el casting se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre en el Auditorio Juan Victoria.

