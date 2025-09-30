martes 30 de septiembre 2025

Video

In memoriam: quiénes fueron los artistas recordados durante los premios Martín Fierro

Con la música de Astor Piazzolla, APTRA homenajeó a las "Leyendas de ayer, de hoy y de siempre”, que partieron en el último año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025 tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando se desarrollo el momento del In memoriam, el espacio especial para homenajear a las figuras del espectáculo argentino que fallecieron en los últimos doce meses. Bajo el conmovedor título "Leyendas de ayer, de hoy y de siempre", la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) rindió tributo a quienes dejaron una huella imborrable en la cultura nacional.

El segmento, acompañado por la inconfundible música de Astor Piazzolla, generó un clima de profunda emoción tanto entre los presentes en el salón como en los hogares de los televidentes, que siguieron la transmisión conmovidos por la despedida.

Un adiós a grandes figuras de la pantalla y el escenario

El homenaje incluyó a artistas cuya trayectoria y talento marcaron a generaciones enteras. Entre las personalidades recordadas se encontraron:

  • Jorge Lanata: Periodista emblemático, fundador de medios y conductor de ciclos que influyeron profundamente en la agenda política y social del país. Fue reconocido por su estilo disruptivo y su incansable labor investigativa.
  • Antonio Gasalla: Uno de los humoristas y actores más queridos por el público argentino. Creador de personajes inolvidables, brilló en el teatro, el cine y la televisión, dejando un legado inmenso en el humor nacional.
  • Alejandra Darín: Reconocida actriz y parte de una familia de artistas, tuvo una destacada carrera en cine, teatro y televisión. Su compromiso con el arte y la cultura fue siempre una constante.
  • Alberto Martín: Actor de vasta trayectoria, querido por su participación en numerosas telenovelas y películas. Su presencia fue una constante en la vida cotidiana de los argentinos durante décadas.
  • René Bertrand: Actor y director teatral, miembro de una familia ligada al espectáculo. Su pasión por el teatro lo llevó a tener una importante presencia en las tablas y en la televisión.
  • Papa Francisco: Fue recordardosu con mensaje: “Busquen la paz, siempre mejor una paz negociada, que una guerra sin fin”.

El video incluyó además a personalidades que marcaron como La Tota Santillán, Leo Dan, Roberto Giordano, Alberto Martín, Daniel Fanego y la boxeadora Locomotora Oliveras, entre otros.

El segmento "In memoriam" se ha consolidado como uno de los momentos más esperados y conmovedores de cada edición de los Martín Fierro. Más que una despedida, es un espacio de reflexión y gratitud, que reconoce la valiosa contribución de quienes dedicaron su vida a enriquecer el arte y la cultura del país.

