Locura total por Soda Stereo: ya agotó las cinco funciones en Buenos Aires

Soda Stereo anunció su regreso y en un sólo día agotó las cinco funciones que sacó a la venta. Así que las previstas en el Movistar Arena serán 21 y 22 de marzo, 6 de abril y 4 y 10 de junio. Las cinco fechas agotadas suman unas 75 mil personas, un total similar a un estadio de fútbol de la dimensión de River.

Atención Bajó el precio de las entradas para el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines

Expectativa Fiesta Nacional del Sol: ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

La banda que marcó generaciones y transformó la historia del rock en español, sigue rompiendo barreras y convocando multitudes.

La idea de volver a ver a Gustavo Cerati (en forma virtual, ya que murió en septiembre de 2014), Charly Alberti y Zeta Bosio fue validada por un sinfín de espectadores que agotaron las cinco funciones.

La gacetilla que celebra el sold out para estos cinco shows anuncia: ¡Chile, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, España... estén atentos!

image

Soda Stereo: cuánto cuestan las entradas

El precio de las entradas comienza en $ 60.000, con un beneficio para clientes de Banco Galicia: compra con tarjetas Visa en 6 cuotas sin interés.

No obstante, las entradas ya están disponibles con todos los medios de pago.

Las entradas pueden conseguirse en www.movistararena.com.ar y se recomienda hacerlo sólo en este canal oficial.

Cómo será "Ecos", el show de Soda Stereo

"Ecos" no tiene invitados ni cantante o guitarrista nuevo. Charly y Zeta estarán presentes, tocando en vivo sobre el escenario, y Gustavo los acompañará gracias a la ayuda de la última tecnología disponible y no a través de videos de archivo. (Esto último viene resaltado con signos de admiración).

No es tributo ni homenaje, no es una re edición de Gracias Totales (el show que hicieron por toda América con vocalistas elegidos para la ocasión y cada uno en un tema distinto de la banda).

"Ecos" será un show que unirá la ultima tecnología conocida al momento con una puesta en escena superadora y un repertorio que atraviesa clásicos, himnos y joyas inolvidables. La voz y la guitarra que sonarán en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial.

Soda Stereo se caracterizó siempre por grabar sus shows y los de la gira del regreso (Me verás volver, 2007) están todos e intactos. Entonces, era cuestión de saber elegir las tomas existentes, combinarlas y que Zeta y Charly ensayen (mucho) sobre ellas.

Los productores aseguran que será un espectáculo nunca antes visto en Latinoamérica. Ideal para quienes acompañaron a Soda desde el inicio, ya que es la posibilidad de volver a compartir en vivo la música que marcó una época. Y también para quienes nunca pudieron verlos: esta es la oportunidad de cumplir un sueño que parecía imposible.

En épocas de virtualidad absoluta, explican que no alcanza con reproducir un disco o mirar un video, que el verdadero encuentro con Soda Stereo ocurre frente al escenario. Y eso es lo que se busca que ocurra aquí.

Por lo pronto, la información que pudo conocerse es que es un espectáculo pensado para estadios cerrados y no al aire libre. Y que el campo será de parados. La idea es que lo copen los fans más jóvenes y se viva como un verdadero recital. Los más grandes, o los que no quieran saltar y bailar, a las plateas.

También se piensa en llevar el espectáculo a otros lugares de Latinoamérica, como Chile, Colombia, Perú y más.

Al parecer, la disponibilidad de Charly y Zeta para este proyecto es de un año, por lo que la posibilidad de seguir agregando fechas crece. Y hay quienes se animan a pensar en un gran cierre de gira en Buenos Aires.