miércoles 1 de octubre 2025

El posteo de Jorge Rial tras el ingreso de Morena a la cárcel de Magdalena

La joven volvió a ser detenida por incumplir las medidas procesales y fue trasladada a la Unidad 51 de mujeres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Jorge Rial sorprendió con su posteo tras el ingreso de Morena a la cárcel de Magdalena. La joven volvió a ser detenida por incumplir las medidas procesales y fue trasladada a la Unidad 51 de mujeres.

En sus historias de Instagram, el periodista se mostró al aire libre: en un patio, frente a una pileta, mientras sostenía un habano. “Entre Argenzuela y Argenzuela”, escribió, para luego arrobar a la marca.

image

Lo llamativo fue que ese fue el primer posteo que realizó el comunicador, luego de que su hija mayor ingresara a la Unidad 51 de mujeres.

Jorge Rial habló de la situación de su hija Morena, que fue nuevamente detenida

Este lunes, Jorge Rial habló tras la detención de su hija Morena. La mediática quedó nuevamente detenida, luego de que se le revocara la excarcelación por incumplir con las medidas procesales.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena”, dijo al aire de Cónclave (Carnaval Stream). Y explicó: “Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común. Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas”.

En este sentido, destacó: “Mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”.

image

Acto seguido, remarcó que se enteró de la nueva detención cuando estaba trabajando porque es lo único que sabe y quiere hacer.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta”, lamentó.

Luego reafirmó que lo que haga Morena ya está fuera de su alcance. “Ella tomó esa decisión, es grande, tiene 27 años y dos hijos... Y uno asume los actos y asume las responsabilidades que traen esos actos. No pudo hacer más nada. Hice todo lo que pude. Seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión. No la pude torcer", se sinceró.

En este sentido, volvió a remarcar que Morena debe hacerse responsable de sus actos. “Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto”, expuso.

En este momento está detenida. Hablé recién con ella. Quiero decir. Está llorando. Obviamente que me duele como padre, pero me parece que es una consecuencia de sus actos”, sentenció.

A modo de cierre, pidió disculpas y deseo que esto sea un aprendizaje definitivo. “Siempre pido disculpas. No tengo nada que ver con esto, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado. Entonces, si fallé, tengo que pedir disculpas”, dijo a modo de mea culpa. Y concluyó: “Ojalá que esto le sirva para entender que lo que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo”.

