Morena Rial fue detenida nuevamente por incumplir condiciones de su excarcelación en causa por robos en San Isidro

Morena Rial, hija del periodista Jorge Rial, volvió a ser detenida en el marco de la causa en la que está imputada por integrar una banda que ingresaba a robar en viviendas vacías del partido de San Isidro. La medida se tomó luego de que la mediática incumpliera varias de las condiciones impuestas por la Justicia para mantener su excarcelación.

La detención se concretó este lunes por orden de la UFI de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, y estuvo a cargo de policías del Comando de Patrullas de San Isidro y de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad. La joven fue localizada en su domicilio de Caballito.

Entre los incumplimientos detectados se encuentran: la falta de justificación de sus ausencias entre el 18 y el 22 de agosto y entre el 15 y el 19 de septiembre, la ausencia de constancias sobre su tratamiento psicológico-psiquiátrico (incluyendo modalidad, frecuencia y profesionales actuantes), y la falta de constancia de empleo o medios de subsistencia.

En febrero, el juez de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo José Costa, había otorgado a Rial la excarcelación bajo cuatro condiciones: prohibición de salir del país, presentación judicial cada 15 días, fijar domicilio en la casa de su hermana y cumplir con un tratamiento psicológico destinado a "corregir sus desórdenes de comportamiento".

Al constatar los incumplimientos, la Justicia primero la intimó. Al no recibir respuesta, derivó la situación a la fiscalía, que solicitó la revocación de la excarcelación y ordenó la detención de la joven.

Morena Rial está imputada por "robo doblemente agravado por escalamiento y efracción". Su primera detención fue el 5 de febrero, tras participar el 18 de enero en un robo en una casa de Villa Adelina, San Isidro, de la que sustrajeron joyas y otros objetos de valor. Diez días antes, ya había sido arrestada por un intento de robo similar, que finalmente no se concretó.