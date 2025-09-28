lunes 29 de septiembre 2025

Talento local

Abel Pintos cumple 30 años con la música y un artista sanjuanino formó parte de su homenaje

El programa “La Peña de Morfi” preparó un video para celebrar las tres décadas de Abel Pintos con la música y el sanjuanino Juanse Arano fue una de las voces que formaron parte del homenaje.

Por Mariela Pérez
image

Los músicos sanjuaninos siguen cautivando con su talento en la televisión nacional. En esta oportunidad, fue durante un homenaje que le hicieron a Abel Pintos por sus 30 años de carrera musical, donde el artista local Juanse Arano fue una de las voces que formó parte del video que preparó el programa “La Peña de Morfi”.

En una interpretación colectiva con voces de todo el país, los artistas interpretaron “Juntos”, uno de los himnos más queridos y reconocidos del reportorio de Abel. Arano, con una interpretación sentida, despertó la emoción de Abel Pintos, quien no se contuvo ante las cámaras.

“Fue emocionante ver cómo cada uno puso algo de su tierra, de su tradición. Algunos con el poncho, otros con el gorro gaucho… fue muy fuerte para mí”, expresó Abel visiblemente conmovido.

Luego de ver el video, Abel Pintos se tomó un momento para agradecer públicamente a todos los artistas que participaron. Destacó la diversidad de estilos y la conexión profunda que se generó a través de la música. “Hay talentos increíbles en Argentina y son infinitas las posibilidades que tenemos de poder conectarnos con la música y con la voz de alguien. Algo que me emociona profundamente de este homenaje es que evidentemente todos son de estilos distintos en su forma de cantar”, expresó.

Juanse Arano se suma a los sanjuaninos que fueron buscados por el programa para homenajear a reconocidos artistas. En abril, Ana Laura Paroldi participó en un que el programa le preparó a Tini.

