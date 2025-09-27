sábado 27 de septiembre 2025

Talento nuestro

Al rescate del alma de los barrios: Free Khalo desentierra la esencia de San Juan en 'Zona Cero'

La formación sanjuanina de música urbana acaba de presentar ‘Chelas’, el primer video con el que echó a andar un interesante proyecto que busca poner en valor los encantos barriales

Por Jorge Balmaceda Bucci
image

Hay sonidos que tienen el aroma de la siesta sanjuanina y el rezongo del cemente caliente. Melodías que nacen de la juntada en la esquina, de los partiditos con arcos de ladrillos y de ese código no escrito que une a los vecinos. Free Khalo ha decidido capturar esa esencia, la verdadera identidad que late bajo el nombre de los barrios, en su nuevo proyecto audiovisual: 'Zona Cero'.

Lejos de luces rimbombantes o un encorsetado estudio, 'Zona Cero' es un ejercicio de memoria y un grito de autenticidad. La propuesta tan simple como profunda: volver al punto de partida, a las raíces y los orígenes de sus integrantes, filmando sus videos musicales en los barrios de San Juan que los vieron crecer. La misión no es solo ubicarlos en el mapa, sino que persigue una meta social: mantener viva la esencia del barrio y transmitir un mensaje genuino a través de la música urbana.

El viaje a la nostalgia comenzó con 'Chelas', el primer videoclip de esta serie documental-musical. El barrio elegido para encender la mecha fue el Aramburu, en Ridavavia. Allí, entre calles conocidas y rostros que forman parte de la historia, se gestó un material que suena y respira al ritmo de las vivencias del lugar.

Para esta inmersión inicial, Free Khalo convocó a dos artistas que encarnan la fuerza del mensaje: Baller (Brian Ortega) y Evil Boy (Martín Pérez). Es precisamente este último quien puso en juego sus sentimientos a la hora de contextualizar aún más el proyecto.

El barrio no es estigma, es familia

Evil Boy compartió sus reflexiones sobre esta particular experiencia, desmantelando los prejuicios que a menudo pesan sobre la vida barrial. "A través de Zona Cero tengo el poder de transmitir las vivencias del barrio, los valores que salen del barrio y que no siempre son cosas malas", afirmó.

Muchas veces dentro de la vorágine social se priorizan las historias de conflicto, dejando escondido en algún rincón la riqueza humana y el apoyo comunitario que florece en estos entornos. Evil Boy busca revertir ese escenario, poniendo el foco donde realmente importa.

"Se conocen muchas historias malas del barrio, pero a mí me gusta poder transmitir los buenos valores del barrio, el del obrero que sale a trabajar todo el tiempo, los vecinos que a veces pasan a ser la familia", explicó, pintando un cuadro de la resiliencia y la solidaridad. "Todo eso, todo el respeto, la unión, la fuerza que genera el barrio". Esta es la verdad que Free Khalo busca inmortalizar en cada plano y cada beat de 'Zona Cero'.

Próxima estación: el barrio Rivadavia Norte en octubre

El viaje de Free Khalo acaba de empezar. 'Chelas' ha sido solo la primera escala, un emotivo anclaje en el Barrio Aramburu. La ruta ya está marcada para la segunda entrega. El equipo se prepara para desembarcar en el Barrio Rivadavia Norte donde, en el mes de octubre, se filmará el segundo videoclip de este proyecto que promete convertirse en un auténtico archivo sentimental sanjuanino, honrando a los lugares que forjaron su identidad a golpe de calle, esfuerzo, esquinas, plazas, convivencia y paciencia.

