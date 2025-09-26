viernes 26 de septiembre 2025

Tragedia

El viento Zonda provocó la caída de un árbol y una mujer murió aplastada

El temporal con intensas ráfagas golpeó el Gran Mendoza este viernes por la tarde y dejó una víctima fatal. La conductora, que viajaba sola en su vehículo, no sobrevivió al impacto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza MDZ.&nbsp;

Foto gentileza MDZ. 

La jornada de este viernes en Mendoza estuvo marcada por un fuerte viento Zonda que dejó escenas de caos y un saldo trágico en Maipú. Una mujer perdió la vida cuando un árbol de gran porte cayó repentinamente sobre el auto que manejaba, destrozando por completo el vehículo, según publicó el diario MDZ.

El hecho ocurrió pasadas las 18 horas sobre calle Rawson, a la altura del cruce con Villanueva, en las inmediaciones de la zona conocida como El Torreón. La víctima, que circulaba en un Fiat Uno color rojo, no llevaba acompañantes al momento del accidente.

image

Según testigos, el árbol cedió en cuestión de segundos a raíz de las violentas ráfagas. El impacto fue tan severo que la conductora murió en el acto. Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato al 911, lo que movilizó a personal policial, bomberos y al Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Las tareas de rescate se extendieron durante varios minutos, ya que fue necesaria la intervención de una retroexcavadora para remover el tronco que había aplastado al vehículo. Una vez despejada la zona, los equipos pudieron retirar el cuerpo de la mujer y confirmar su fallecimiento.

La tragedia se enmarca en una tarde donde el viento cálido y seco azotó con fuerza diferentes puntos del Gran Mendoza, generando múltiples inconvenientes y dejando en evidencia el peligro que puede ocasionar este fenómeno climático característico de la región.

