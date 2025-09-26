viernes 26 de septiembre 2025

Los casos más curiosos de pensiones por discapacidad irregulares detectadas en San Juan: desde jóvenes con vitíligo hasta un operado trucho

Se trata de parte de los datos de la auditoría local, según confirmaron fuentes oficiales. También encontraron celíacos y una persona que supuestamente tenía una cirugía de columna, pero era falso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En San Juan, al igual que en todo el país, se está realizando una auditoría general revisando las pensiones por discapacidad otorgadas durante los últimos años. Si bien el Gobierno Nacional decidió por el momento no suspender los beneficios, los controles continúan realizándose. Según datos oficiales, en San Juan se detectaron algunos casos irregulares de personas que cobran mensualmente haberes por discapacidad, entre ellos dos jóvenes (uno de 21 años) con vitíligo, celíacos y hasta una persona que acreditaba haber sido operada de columna pero era falso.

Los controles pedidos por el gobierno de Javier Milei se están haciendo en toda la provincia. Entre los casos curiosos, se hallaron dos personas con vitíligo (uno de 21 años) que reciben pensiones por discapacidad, también 10 casos de beneficiarios con celiaquía de entre 35 y 45 años de edad.

Pero el caso que más llamó la atención de los auditores fue uno detectado en Jáchal, donde un masculino de 49 años fue pensionado por ser operado de columna y tener una prótesis. Cuando se pidieron los estudios médicos, se descubrió no solo que no tenía problemas lumbares sino que jamás había sido operado.

“Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir”, indicó una fuente a Infobae recientemente.

En mayo de este año arrancaron las auditorías en San Juan. La gestión de Milei considera que hubo un aumento indiscriminado de estos beneficios y que algunos de ellos no corresponden a situaciones reales de discapacidad, es decir, que son "truchos". Cabe destacar que ANDIS está en el ojo de la tormenta luego de que trascendieran audios que llegaron a la Justicia, en los cuales se develaba un supuesto circuito irregular dentro de la agencia.

