De Loredo pidió que se aplique la ley contra exportadoras que liquidaron cereal que no tienen

El diputado nacional Rodrigo De Loredo cuestionó duramente la maniobra de grandes exportadoras que, en apenas 48 horas, inscribieron ventas al exterior aprovechando la baja transitoria de retenciones a cero, sin contar con el grano en su poder. Según el legislador, esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla.

Medida económica El Gobierno aclaró que el esquema de retenciones cero para la carne continuará hasta el 31 de octubre

Tres días después El Gobierno volvió a establecer las retenciones al campo tras alcanzar el cupo que había planificado

“La ley está vigente y tiene que aplicarse”, sostuvo De Loredo en una publicación en la red social X, en la que recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó que empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales no acreditaron la tenencia de los granos, lo que derivó en una comunicación a la AFIP para que se les aplique la alícuota mayor de retenciones.

Sobre la quita de retenciones al agro, la corrida cambiaria y las grandes exportados que liquidaron "sin stock". pic.twitter.com/1rIHpGvTGC — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) September 25, 2025

El diputado radical advirtió que ese antecedente demuestra que la ley puede utilizarse para frenar la especulación de gigantes como Bunge, Cargill o Dreyfus, que se inscribieron para exportar con retenciones cero sin tener el grano, y se hicieron de todo el beneficio.

La medida del Gobierno, que eliminó las retenciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, fue presentada como una herramienta para acelerar la liquidación de divisas. Sin embargo, desde la oposición advierten que terminó generando una renta extraordinaria para las cerealeras y un fuerte costo fiscal para el Estado, que habría perdido más de 1.500 millones de dólares en retenciones.