viernes 26 de septiembre 2025

Reclamo

De Loredo pidió que se aplique la ley contra exportadoras que liquidaron cereal que no tienen

El diputado radical pidió que se investigue a las grandes exportadfores de cereal, beneficiadas con la suspensión momentánea de retenciones, bajo una ley del 2008.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El diputado nacional Rodrigo De Loredo cuestionó duramente la maniobra de grandes exportadoras que, en apenas 48 horas, inscribieron ventas al exterior aprovechando la baja transitoria de retenciones a cero, sin contar con el grano en su poder. Según el legislador, esta práctica especulativa debe ser sancionada mediante la aplicación de la ley 26.351, que obliga a los exportadores a demostrar la tenencia de la mercadería antes de declararla.

“La ley está vigente y tiene que aplicarse”, sostuvo De Loredo en una publicación en la red social X, en la que recordó que en 2018 la Secretaría de Agroindustria comprobó que empresas como Amaggi, Alimar, Alicampo y Oca Cereales no acreditaron la tenencia de los granos, lo que derivó en una comunicación a la AFIP para que se les aplique la alícuota mayor de retenciones.

El diputado radical advirtió que ese antecedente demuestra que la ley puede utilizarse para frenar la especulación de gigantes como Bunge, Cargill o Dreyfus, que se inscribieron para exportar con retenciones cero sin tener el grano, y se hicieron de todo el beneficio.

La medida del Gobierno, que eliminó las retenciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, fue presentada como una herramienta para acelerar la liquidación de divisas. Sin embargo, desde la oposición advierten que terminó generando una renta extraordinaria para las cerealeras y un fuerte costo fiscal para el Estado, que habría perdido más de 1.500 millones de dólares en retenciones.

