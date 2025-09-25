viernes 26 de septiembre 2025

Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Con alerta por ráfagas que podrían superar los 100 km/h, el pronóstico para el viernes 26 anticipa un día pleno de sol pero con condiciones que demandan precaución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El viento será protagonista durante todo este jueves.



El viernes 26 de septiembre se presenta en San Juan con un cielo mayormente despejado, temperaturas cálidas y una marcada presencia de vientos que obligará a extremar cuidados. La mañana comenzará con condiciones agradables y el termómetro en ascenso, hasta llegar en horas de la tarde a los 29 grados bajo un sol pleno que se mantendrá durante toda la jornada. Hacia la noche, el cielo continuará despejado y la temperatura descenderá lentamente hasta ubicarse entre los 16 y 19 grados.

Sin embargo, el dato más relevante del día será el viento. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por la llegada del viento Zonda desde el mediodía, con intensidades que oscilarán entre los 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar esa cifra. A partir de la tarde y hasta cerca de la medianoche, la alerta se elevará a nivel naranja debido al ingreso de un frente sur que traerá ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

Estas condiciones representan un riesgo concreto por la posible caída de ramas, postes y objetos sueltos, además de complicaciones para quienes circulen a pie o en vehículos en zonas abiertas. Las autoridades recomiendan permanecer bajo techo en los momentos de mayor intensidad, mantener cerradas puertas y ventanas y evitar permanecer cerca de árboles o estructuras frágiles.

De este modo, la provincia vivirá un viernes de contrastes: mientras el sol y las temperaturas invitan a disfrutar de la jornada, los vientos imponen cautela y recordarán la fuerza del clima sanjuanino en plena primavera.

Dejá tu comentario

