jueves 25 de septiembre 2025

Accidente de tránsito

Choque en Pocito entre un colectivo y un auto: un herido y dudas sobre quién conducía

El siniestro ocurrió en la mañana de este jueves en calle Lemos. Un hombre terminó hospitalizado con un fuerte golpe en la cabeza y la Justicia investiga quién iba al volante del vehículo particular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento accidente de tránsito se registró este jueves por la mañana en Pocito y dejó como saldo un hombre herido y varias incógnitas por resolver. El hecho sucedió alrededor de las 8:15 en la intersección de calle Lemos y Las Viñas, cuando un colectivo de la empresa Mayo fue impactado desde atrás por un automóvil Siena.

De acuerdo al informe de la Subcomisaría Villa Ansilta, el colectivo Mercedes Benz, interno 177 de la línea 244, era conducido por Iván Barceló, de 29 años, quien se había detenido en una parada de pasajeros. En ese momento fue colisionado por el Siena dominio HKV629, que era conducido, según los primeros datos, por Melanie Ayelén Fernández, de 28 años, acompañada de su pareja Jonathan Ortega, de la misma edad.

A raíz del choque, Ortega sufrió una herida cortante en la frente, además de un traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Sin embargo, la situación se complicó cuando el chofer del colectivo y un inspector señalaron que, al bajar a asistir tras el impacto, solo vieron al hombre sentado en el asiento del acompañante y que la mujer habría llegado minutos después. Esa versión encendió la sospecha sobre quién conducía realmente el vehículo. Por tal motivo, la Justicia dispuso solicitar las cámaras de la zona y realizar un dosaje a Ortega, ya hospitalizado.

En la causa interviene el fiscal Iván Grassi, junto a la ayudante fiscal Victoria Martín, quienes buscan esclarecer las circunstancias del siniestro.

