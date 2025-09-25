jueves 25 de septiembre 2025

Una pyme familiar sanjuanina llevó la compra de materiales de construcción al celular: lanzan la App Súper H3

H3, la empresa sanjuanina referente en infraestructura y minería, lanza Súper H3, una aplicación digital que permite comprar cemento, hierro y hormigón al celular.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Agustín Monsalvo, gerente comercial de la empresa sanjuanina H3, detalló los beneficios de la nueva aplicación de compra.

Con casi tres décadas de experiencia en construcción, la empresa sanjuanina H3 volvió a marcar tendencia con el lanzamiento de “Súper H3”, una aplicación que se baja al celular y que transforma la manera de comprar materiales de construcción en la provincia.

Se trata de una herramienta pensada para que cualquier sanjuanino pueda avanzar en sus proyectos de construcción -ya sea un garaje, una ampliación, un quincho o la casa completa- con la misma facilidad con la que adquiere un electrodoméstico o un pedido de delivery por medio del celular.

“Hoy podés comprar materiales de construcción en esta aplicación desde el sillón de tu casa, igual que pedís una hamburguesa por una app”, explicó Agustín Monsalvo, gerente comercial de la compañía familiar.

Compras a la medida

El diferencial de Súper H3 está en que se puede realizar la compra fraccionada de los materiales que se necesiten. El cliente solo debe cargar en la aplicación el cómputo total de materiales que le da su profesional, lo valoriza en la aplicación y luego puede avanzar en la compra de forma progresiva: desde una bolsa de cemento hasta completar el paquete completo para su obra.

Cada pago queda asegurado, ya que el precio se congela y los materiales son propiedad del cliente hasta el momento de retirarlos. Incluso puede pedir que la compañía los conserve durante un tiempo si no tiene espacio para guardarlos.

Además, la plataforma admite múltiples formas de pago -incluyendo Mercado Pago, tarjetas de crédito y billetera virtual- con la posibilidad de financiar en cuotas sin interés. Los insumos se pueden retirar en planta o recibir gratis directamente en la obra.

Una historia de crecimiento

El camino de la empresa comenzó hace 27 años con el ingeniero electromecánico Sergio Monsalvo, que primero se enfocó en montaje industrial y asesoramiento energético. En 2006, con el impulso de María Isabel García, la firma viró hacia el negocio de los materiales de construcción y hormigón, consolidándose como pyme familiar sanjuanina.

El nombre H3 sintetiza esa esencia: la “H” proviene de la dureza del hormigón, mientras que el “3” alude a los tres hijos –Agustín, Cecilia y Mercedes– que hoy forman parte activa de la gestión junto a sus padres.

Durante la pandemia, la compañía buscó alternativas para sostener la oferta a sus clientes, y fue en ese contexto cuando nació la idea de una aplicación propia que ahora se concreta con Súper H3.

El lanzamiento digital se produce además con la expansión de la empresa. Con inversiones millonarias, la compañía ya cuenta con tres plantas en San Juan -al lado del Parque Industrial de Chimbas, en Iglesia y Calingasta- y a través de su área minera, está proveyendo de hormigón y materiales a los primeros puentes viales de la minera Glencore-Pachón en Calingasta. También ha desarrollado un ala de perforaciones para la minería.

Innovación son sello sanjuanino

Embed - Lanzan la App Súper H3

Monsalvo explicó que ahora con la App Súper H3, la empresa familiar busca trasladar al rubro de la construcción la misma lógica de comodidad y accesibilidad que domina el comercio digital. La aplicación ya está disponible en Play Store y App Store para todos los sanjuaninos que quieran planificar, comprar y asegurar su obra con un clic. Solo hay que bajarla y registrarse, para empezar a operar.

Dejá tu comentario

