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Producción

PBI: Este viernes el INDEC difundirá un dato clave de la economía

Este viernes se conocerá el crecimiento o caída de la economía nacional durante el 2025, y qué sectores fueron beneficiados o perjudicados.

Por Agencia NA
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá mañana el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.

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Sobre el cierre de la semana se conocerá el crecimiento real que tuvo la economía argentina durante el último año.

El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio.

Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.

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