PBI: Este viernes el INDEC difundirá un dato clave de la economía

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá mañana el dato sobre el Producto Bruto Interno (PBI) del cuarto trimestre (octubre-diciembre) del 2025.

Sonríe Caputo El Gobierno tuvo superávit fiscal en noviembre: acumula un 1,7% del PBI en lo que va del año

Crecimiento Expertos pronosticaron un menor crecimiento del PBI del previsto por el gobierno nacional

Sobre el cierre de la semana se conocerá el crecimiento real que tuvo la economía argentina durante el último año.

El último dato, sobre el tercer trimestre, arrojó una suba del 3,3% interanual y 0,3% mensual, lo que marcó una moderada recuperación luego de la caída registrada entre abril y junio.

Con el total de los tres trimestres, el PBI acumula un crecimiento del 5,2%.