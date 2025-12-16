El INDEC informó un crecimiento interanual del PBI

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina registró un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre de 2025, según el Informe de avance del nivel de actividad publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En términos desestacionalizados, la actividad económica avanzó un moderado 0,3% respecto al segundo trimestre del año, confirmando que la economía argentina logró evitar la recesión técnica al no acumular dos caídas trimestrales consecutivas.

Con estos resultados, el PIB acumuló un crecimiento del 5,2% durante los primeros nueve meses del año. No obstante, el crecimiento del trimestre estuvo impulsado por sectores específicos, principalmente la Intermediación Financiera , mientras que la Industria Manufacturera continuó registrando bajas.

El motor financiero y la caída industrial

En el análisis por sectores productivos (oferta), el principal motor de la expansión fue la intermediación financiera, que mostró un fuerte incremento interanual del 28,4%. Esta influencia del sector financiero fue fundamental para el crecimiento trimestral agregado, y se explica en gran medida por el incremento en la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa pasiva, lo cual está vinculado a la volatilidad financiera del período.

Otros sectores que contribuyeron significativamente al avance interanual fueron la explotación de minas y canteras (que incluye petróleo y minería), con una suba del 10,3%, y hoteles y restaurantes, que creció 7,1%.

En marcado contraste, la industria manufacturera registró una caída del 2,4% en la comparación interanual. Esta tendencia negativa fue acompañada por la actividad de pesca, que retrocedió 20,2%, y la administración pública, con una baja del 0,6%.

Los componentes de la demanda

Por el lado de la demanda, los componentes que ofrecieron el mayor impulso interanual fueron la formación bruta de capital fijo (inversión) y las exportaciones, creciendo 10,3% y 10,2% respectivamente. El consumo privado, por su parte, se expandió un 5,3% interanual.

Sin embargo, al observar los datos desestacionalizados respecto al trimestre previo (julio-septiembre versus abril-junio), se observa una dinámica mixta:

Las exportaciones mostraron un fuerte crecimiento del 6,4%.

El consumo privado tuvo un incremento tenue del 0,2%.

El gasto público avanzó 0,5%.

El dato más negativo fue que la inversión (formación bruta de capital fijo) mostró una caída trimestral del 6,0%, en un contexto de fuerte inestabilidad financiera.

El crecimiento trimestral del 0,3% en el PBI se logró, por lo tanto, a pesar de la caída en la inversión y gracias a la influencia del sector financiero y las exportaciones.