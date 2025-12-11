jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dato oficial

Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5% en el país

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual del 31,4% mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inflacion supermercado.png

La inflación de noviembre fue del 2,5%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que implicó una aceleración/desaceleración respecto al mes anterior cuando fue del 2,3%. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual del 31,4% mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.

Lee además
cuanto cuesta hospedarse en la serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano
Tiempo en Chile

Cuánto cuesta hospedarse en La Serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano
una por una, las obras que se priorizan en san juan para 2026 y que barrios se haran
Mirada oficial

Una por una, las obras que se priorizan en San Juan para 2026 y qué barrios se harán

Según informó el Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En cuanto a los precios regulados, la variación fue de 2,9%, por encima del índice general. Es que en noviembre el Gobierno autorizó el aumento en las tarifas de luz y gas en promedio del 3,8% y casi un 10% para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Días antes de que se conozca el dato minorista, el equipo economía había salido a festejar que la inflación mayorista en octubre fue apenas del 1,1%. Una buena cifra frente al contexto de volatilidad por las elecciones legislativas.

Las consultoras privadas estimaban que el IPC iba a oscilar entre el 2,3% y 2,5%. La estimación más “pesimista”, aunque por mínimas diferencias, es de la consultora Eco Go: calcularon que el IPC arrojará 2,5 %. Llegaron a ese porcentaje por el aumento en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del 3%. “Carnes arrancó a subir fuerte a fines de octubre y por la ponderación que tiene, eso empujó bastante el nivel general. Además, regulados viene con incidencia alta también”, explicó el economista de esa consultora, Lucio Garay Méndez.

El miércoles se conoció oficialmente el dato de inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que fue del 2,4 % en noviembre, lo que implicó una aceleración intermensual de 0,2 puntos porcentuales (p.p.). Esta estadística servía como una suerte de anticipo de la nacional.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo una aceleración de las estimaciones por parte de los privados. Ahora la mediana de las respuestas arrojó que la inflación en noviembre fue de 2,3 % (cuando en la consulta anterior habían indicado 1,9%).

Para diciembre estiman que los precios correrán a un 2,1% a nivel general y ya enero de 2026 y hasta abril la inflación oscilaría entre 1,9% y 1,5%, de acuerdo a las consultoras que releva el BCRA de forma mensual.

Precios atrasados

Hasta las elecciones legislativas, el Gobierno no avanzó con el recorte de subsidios económicos que le exige el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que llevó a que nuevamente haya precios retrasados.

“Pese a que haya habido avances significativos -especialmente en el 1.º cuatrimestre de 2024, antes de que el Gobierno comenzara a priorizar la desinflación-, el proceso de realineamiento continúa incompleto. Comparando la estructura vigente con la del 1.º semestre de 2019 -última etapa previa de orden macroeconómico-, la ‘inflación reprimida’ asciende a 4,2 puntos. Los mayores ajustes pendientes se concentran en servicios públicos“, destacaron en la consultora Invecq.

Entre los segmentos con retrasos de entre 30% y 40% figura “Energía eléctrica y gas”, seguido por Transporte entre un 30% y 20%, al igual que Teléfono e internet y combustibles. Sobre esta última variable clave de la economía, un informe de Energía y Economía expuso que Caputo resignó ingresos por más de USD 2.326 millones al no aplicar las actualizaciones correspondientes del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono en lo que va del año.

Tras haber ganado en las urnas por una amplia diferencia sobre Fuerza Patria (FP), el ministro de Economía autorizó aumentos en los servicios públicos y en el transporte. Y ya oficializó un nuevo esquema de subsidios de electricidad, gas y garrafas para 2026.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Caen los bonos y sube el riesgo país después de la emisión de nueva deuda en dólares

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

En San Juan esperan ser llamados tras el OK de Mendoza a un proyecto de cobre: "Tenemos experiencia minera para desarrollar y trabajar"

Efecto dominó: también subió el precio del GNC en San Juan

El 2025 cerró con un dato inesperado: el metro cuadrado aumentó poco y marcó el menor salto en cinco años

Suben las acciones y los bonos argentinos antes de la colocación del nuevo bono del Gobierno

San Juan y Chile acordaron las Veranadas Temporada 2025-2026: las condiciones del trato

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.
Previsión

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta hospedarse en La Serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano
Tiempo en Chile

Cuánto cuesta hospedarse en La Serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Tras un intenso debate, Diputados aprobó la Ley de Transporte y hubo una contrapropuesta peronista
Legislatura

Tras un intenso debate, Diputados aprobó la Ley de Transporte y hubo una contrapropuesta peronista

Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5% en el país
Dato oficial

Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5% en el país

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas
UFI Flagrancia

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas