La Anónima no se presentó a la audiencia en Trabajo con el SEC: qué pasará ahora con los empleados del Hiper Libertad

Tras confirmarse que la cadena La Anónima compró el hipermercado de Libertad en San Juan, la Subsecretaría de Trabajo provincial convocó a una audiencia entre la parte empleadora y el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) para abordar la situación de los trabajadores. Sin embargo, la empresa no se presentó al encuentro.

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Según indicaron desde el gremio, representantes de la cadena explicaron que aún no cuentan con autoridades designadas que representen formalmente a la firma en la provincia, por lo que no pudieron participar de la reunión convocada por la cartera laboral.

En el acta labrada durante la audiencia se dejó constancia de la situación que atraviesan los cerca de 80 empleados del hipermercado, en un contexto en el que también existen denuncias de acoso laboral en curso.

image Las autoridades del SEC en la Subsecretaría de Trabajo.

Desde la empresa señalaron que, en principio, no peligran los puestos de trabajo, aunque sí podría haber cambios en la cúpula gerencial, donde actualmente se desempeñan 12 trabajadores. De todos modos, desde el sindicato advirtieron que todavía queda por delante un proceso de transición que podría extenderse entre tres y seis meses, hasta que la nueva operadora comience a trabajar plenamente en el establecimiento.

En ese marco, el SEC busca precisiones sobre cómo será el funcionamiento del supermercado en esta nueva etapa. Entre las principales dudas figuran si La Anónima mantendrá sectores tradicionales del hipermercado, como panadería, verdulería y otros rubros que hoy forman parte de su estructura. A esto se suma otra incógnita: el formato comercial con el que la empresa operará en la provincia.

Pese a la incertidumbre, desde el gremio transmitieron que, en principio, no habría despidos y que se respetarían las condiciones laborales de los trabajadores. No obstante, solicitaron una nueva audiencia formal para despejar las dudas operativas que, aseguran, serán determinantes en la nueva etapa del establecimiento.

Cómo fue el acuerdo

La operación fue anunciada oficialmente este miércoles e implica que La Anónima incorpore un centro de distribución y 12 sucursales que pertenecían a Libertad en distintas provincias del país: cuatro en Córdoba, dos en Tucumán y el resto en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

De acuerdo con lo informado por ambas compañías a medios nacionales, el acuerdo establece que los trabajadores de los establecimientos incluidos pasarán a depender de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y una transición progresiva de las operaciones durante los próximos meses.