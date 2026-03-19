jueves 19 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clave

La Anónima no se presentó a la audiencia en Trabajo con el SEC: qué pasará ahora con los empleados del Hiper Libertad

La cadena La Anónima no envió representantes a la audiencia convocada por Trabajo tras la compra del hipermercado de Libertad en San Juan. Desde el Sindicato Empleados de Comercio pidieron precisiones sobre el futuro de los 80 trabajadores y cómo será la transición operativa en los próximos meses.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hiper libertad san juan.jpg

Tras confirmarse que la cadena La Anónima compró el hipermercado de Libertad en San Juan, la Subsecretaría de Trabajo provincial convocó a una audiencia entre la parte empleadora y el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) para abordar la situación de los trabajadores. Sin embargo, la empresa no se presentó al encuentro.

Lee además
informan los pasos para rectificar datos o corregir errores en el dni en san juan
Aclaración

Informan los pasos para rectificar datos o corregir errores en el DNI en San Juan
suspension de personal, caida de ventas y esperanza en la mineria: la realidad de la industria del calzado en san juan
Producción

Suspensión de personal, caída de ventas y esperanza en la minería: la realidad de la industria del calzado en San Juan

Según indicaron desde el gremio, representantes de la cadena explicaron que aún no cuentan con autoridades designadas que representen formalmente a la firma en la provincia, por lo que no pudieron participar de la reunión convocada por la cartera laboral.

En el acta labrada durante la audiencia se dejó constancia de la situación que atraviesan los cerca de 80 empleados del hipermercado, en un contexto en el que también existen denuncias de acoso laboral en curso.

image
Las autoridades del SEC en la Subsecretar&iacute;a de Trabajo.&nbsp;

Las autoridades del SEC en la Subsecretaría de Trabajo.

Desde la empresa señalaron que, en principio, no peligran los puestos de trabajo, aunque sí podría haber cambios en la cúpula gerencial, donde actualmente se desempeñan 12 trabajadores. De todos modos, desde el sindicato advirtieron que todavía queda por delante un proceso de transición que podría extenderse entre tres y seis meses, hasta que la nueva operadora comience a trabajar plenamente en el establecimiento.

En ese marco, el SEC busca precisiones sobre cómo será el funcionamiento del supermercado en esta nueva etapa. Entre las principales dudas figuran si La Anónima mantendrá sectores tradicionales del hipermercado, como panadería, verdulería y otros rubros que hoy forman parte de su estructura. A esto se suma otra incógnita: el formato comercial con el que la empresa operará en la provincia.

Pese a la incertidumbre, desde el gremio transmitieron que, en principio, no habría despidos y que se respetarían las condiciones laborales de los trabajadores. No obstante, solicitaron una nueva audiencia formal para despejar las dudas operativas que, aseguran, serán determinantes en la nueva etapa del establecimiento.

Cómo fue el acuerdo

La operación fue anunciada oficialmente este miércoles e implica que La Anónima incorpore un centro de distribución y 12 sucursales que pertenecían a Libertad en distintas provincias del país: cuatro en Córdoba, dos en Tucumán y el resto en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

De acuerdo con lo informado por ambas compañías a medios nacionales, el acuerdo establece que los trabajadores de los establecimientos incluidos pasarán a depender de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y una transición progresiva de las operaciones durante los próximos meses.

Temas
Seguí leyendo

La dirigencia sanjuanina dijo presente en el relanzamiento del PRO a nivel nacional

Inflación en San Juan: un informe privado señala una tendencia por encima del promedio nacional

En La Rioja hay quejas por la línea de 500 kV pedida por Vicuña y recurrirían a la Justicia

Naturgy suma tecnología para detectar fallas y reducir los tiempos de corte en San Juan

Radiografía de las fotomultas en San Juan: cómo funciona el sistema que bajó un 80% las infracciones en el único municipio que lo usa

Se viene la Fiesta del Queso y el Quesillo en San Juan: qué se podrá hacer y la grilla de artistas

Paritaria docente: los gremios no aceptaron la propuesta integral del Gobierno

Tras la venta del Libertad, en San Juan estiman que La Anónima no despedirá empleados del supermercado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El encarecimiento de alimentos y los costos de traslado inciden en una inflación en San Juan superior a la media nacional.
Relevamiento

Inflación en San Juan: un informe privado señala una tendencia por encima del promedio nacional

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos
BOMBA

El primer informe oficial dice que los caños del Acueducto Gran Tulum no sirven: son para cloacas y desagües y pueden ser tóxicos

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza video
Atentado criminal en Chimbas

Brutal ataque a un prestamista: lo agredieron a ladrillazos en la cabeza, quedó en coma y sospechan de una venganza

La distribuidora de Santa Lucía en la que se produjo el robo millonario durante la madrugada de este jueves.
Esta madrugada

Entraron a una distribuidora de Santa Lucía y se llevaron más de $270.000.000

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Su hija se fue de viaje, ella se quedó a cuidarle su casa en Capital y le robaron $12.000.000

Tras su mal uso, harán una prueba piloto para cuidar la Pampa del Leoncito.
En Calingasta

La Pampa del Leoncito, bajo la lupa: harán una prueba piloto para su control este finde largo

Te Puede Interesar

Evelyn Esquivel
Cuarto Intermedio

Tragedia vial de Evelyn Esquivel: incriminarán a los dos amigos que iban con ella

Por Pablo Mendoza
Suspensión de personal, caída de ventas y esperanza en la minería: la realidad de la industria del calzado en San Juan
Producción

Suspensión de personal, caída de ventas y esperanza en la minería: la realidad de la industria del calzado en San Juan

Detuvieron a un ciudadano brasileño por la causa de los robos de transformadores y de energía eléctrica en 25 de Mayo
Delitos contra la propiedad

Detuvieron a un ciudadano brasileño por la causa de los robos de transformadores y de energía eléctrica en 25 de Mayo

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.
Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

Copa Sudamericana: así quedaron los grupos
Sorteo

Copa Sudamericana: así quedaron los grupos