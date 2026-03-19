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Dólares

Volvieron a caer las reservas del Banco Central: cerraron en su menor nivel desde inicios del 2026

Respecto del miércoles, las reservas cayeron 793 millones de dólares.

Por Agencia NA

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cayeron y culminaron este jueves en su nivel más bajo desde que comenzó el 2026.

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Las reservas cerraron en 43.702 millones de dólares. Respecto del miércoles, las reservas cayeron 793 millones de dólares, a pesar de que hoy compró 132 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En particular, las reservas anotaron su valor más bajo desde el 5 de enero, cuando se inició la “fase 4” del programa monetario.

Uno de los principales factores por lo que retrocedieron se ubica en la caída del oro. La onza perdió 5% en el día hasta los 4,651.3 dólares.

“Parte de la baja se explica por la caída en la valuación del oro (-US$557 millones), aunque queda un residuo relevante sin explicar de unos 359 millones de dólares. Dado que el Tesoro no tenía pagos de deuda programados, podrían haber incidido movimientos de encajes u otros factores”, indicaron desde PPI.

El Banco Central acumula más de 50 ruedas consecutivas con compras en el mercado mayorista. Desde que se puso en marcha la nueva fase del programa, compró 3.611 millones de dólares. Superó el 36% de la meta pactada para este año.

El BCRA continúa comprando en un contexto donde el dólar opera por debajo de los 1.400 pesos. El tipo de cambio mayorista cerró en 1.394,5 pesos y quedó a 17,4% del techo de la banda cambiaria, que hoy se ubicó en 1.637,01 pesos.

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