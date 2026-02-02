lunes 2 de febrero 2026

Mercado Cambiario

El Banco Central sigue comprando dólares y ya suma casi USD 1.200 millones en 2026

La autoridad monetaria encadenó 21 ruedas consecutivas con saldo positivo y las reservas superaron los USD 45.000 millones. El ingreso de divisas del agro y el financiamiento privado explican el fortalecimiento del Central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo firme su racha compradora en el arranque de febrero y adquirió este lunes USD 39 millones en el mercado cambiario. Con este resultado, la entidad acumuló 21 jornadas consecutivas con compras netas de divisas y llevó el total adquirido en lo que va de 2026 a USD 1.196 millones.

Gracias a esta dinámica, las reservas internacionales brutas superaron los USD 45.000 millones y se ubicaron en USD 45.109 millones, tras un incremento diario de USD 607 millones, según datos oficiales.

image

Desde el inicio del año, las compras del BCRA se dan en el marco de la denominada “fase 4” del programa económico. El principal motor de este flujo positivo fue el mayor ingreso de dólares por la liquidación de exportaciones del complejo agroindustrial, a lo que se sumaron colocaciones de deuda de empresas privadas en el exterior.

De acuerdo con estimaciones oficiales, aún restan ingresar alrededor de USD 3.600 millones correspondientes a compañías que obtuvieron financiamiento externo, lo que seguiría reforzando la oferta de divisas en el mercado local durante las próximas semanas.

Proyecciones para todo el año

Las previsiones del Gobierno para 2026 indican que la acumulación de reservas podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del ritmo de la remonetización de la economía. En ese sentido, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la evolución de las reservas estará atada tanto al comportamiento de la demanda de pesos como al ingreso sostenido de dólares.

Con las compras registradas hasta el momento, el Central ya superó el 10% del piso anual fijado en la meta de acumulación de reservas.

image

Para evitar sobresaltos en el tipo de cambio, el BCRA mantiene un tope diario de compras equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC). No obstante, en algunas ruedas ese límite fue superado, algo que en el mercado atribuyen a operaciones pactadas fuera del circuito tradicional.

Desde la entidad explicaron que el Banco Central puede concretar compras directas de dólares fuera del mercado mayorista, mediante acuerdos con empresas o instituciones, con el objetivo de no generar distorsiones en el funcionamiento cambiario.

Qué puede pasar con las reservas

En su último Informe de Política Monetaria (IPOM), el BCRA señaló que la evolución de las reservas internacionales también dependerá de la capacidad del Tesoro Nacional para acceder a financiamiento externo y refinanciar vencimientos de deuda.

“El impacto de las compras de divisas se verá reflejado en las reservas siempre que no deban utilizarse pesos para atender pagos de capital e intereses”, indicó el organismo.

Según las proyecciones oficiales, el acceso al crédito externo por parte del sector público y privado, junto con el posible retorno de ahorros de residentes, podría impulsar un mayor fortalecimiento de las reservas durante 2026.

Finalmente, el Banco Central ratificó que continuará coordinando con el Ministerio de Economía la gestión financiera y monetaria, con el objetivo de preservar el equilibrio de liquidez y sostener la estabilidad macroeconómica.

