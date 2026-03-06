El Banco Central determinó la tasa pasiva para juicios laborales

Luego de que el Gobierno reglamentara este viernes la Ley de Modernización Laboral, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) determinó la tasa de interés pasiva para los juicios laborales pendientes.

La disposición del BCRA se da en el marco de la promulgación de la reforma laboral, que se oficializó hoy mediante su publicación en el Boletín Oficial.

En la misma, el organismo explicó que la tasa pasiva “refleja el promedio ponderado de la tasa efectiva diaria que las entidades financieras pagan por los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días”.

Tiene como fecha de inicio el 3 de junio de 1993 y se actualiza diariamente, con el objetivo de “asegurar consistencia y vigencia en los cálculos que correspondan en cada caso”.

El cálculo

La entidad que conduce Santiago Bausili habilitó una calculadora de intereses para el caso de cada persona. En primer lugar, el usuario debe ingresar el monto inicial y el período a calcular, y luego, el sistema determina automáticamente la actualización del monto resultante aplicando la tasa pasiva publicada.

La calculadora informa también el ajuste CER+3: surge de aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más una tasa efectiva anual del 3%, y el equivalente al 67% de CER+3.

Esto se establece conforme a los incisos b y c del artículo 55 de la reforma laboral, que establecen el techo y el piso para la determinación de intereses en juicios laborales.

“Con estas medidas, el BCRA contribuye a dotar de mayor previsibilidad, transparencia y homogeneidad a las liquidaciones judiciales en el ámbito laboral”, finalizó el comunicado.