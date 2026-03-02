El BCRA habilita el cobro mediante transferencia inmediata de cuotas de préstamos, similar al Pix brasileño

El BCRA implementó una nueva modalidad de transferencias inmediatas que permitirá que bancos y fintech cobren las cuotas mediante débitos directos de las cuentas donde se acreditaron los préstamos, en forma segura para las personas.

Preocupación Crisis gastronómica: las ventas cayeron hasta un 40% y crece el consumo en cuotas con billeteras virtuales

Bancarrota Una de cada cuatro personas ya tiene deudas atrasadas con bancos y billeteras virtuales

Cobro con Transferencia (CCT) se denomina el instrumento creado por la autoridad monetaria para dotar la operatoria entre individuos y entidades financieras de seguridad y transparencia.

Posteriormente, se ampliará para canalizar otros cobros periódicos como los servicios públicos. El nuevo servicio deberá estar disponible a partir del 31 de agosto de 2026.

En su diseño se tuvieron en cuenta mecanismos similares a los existentes en otros países –como Pix automático en Brasil, AutoPay en la India y PayTo en Australia–, así como distintas propuestas presentadas por el ecosistema de pagos al BCRA durante 2025.

Principales características

En un tuit, el Central puntualizó algunas de las principales características del CCT:

Admite solamente el cobro de cuotas fijas e iguales.

Limita la relación cuota/ingreso al 30% en el crédito.

en el crédito. Establece tres intentos de cobro de cada cuota .

. Garantiza el consentimiento explícito y único del cliente para los débitos.

Exige el aviso del débito al cliente un día antes de que impacte en la cuenta.

Asegura la posibilidad de baja inmediata en la modalidad por parte del cliente.

Restringe el uso a entidades financieras y proveedores no financieros de créditos (PNFC) habilitados por el BCRA.

El nuevo sistema introduce la figura del aceptador de CCT, que será el único autorizado para ofrecer este novedoso mecanismo de cobro, fomentando la competencia entre actores y asegurando la interoperabilidad entre los esquemas de transferencias inmediatas, con un enfoque riguroso en la prevención del fraude.

Con esta iniciativa, el BCRA refuerza su compromiso con la expansión del crédito, la innovación en los medios de pago, la protección de los usuarios y la transparencia en las operaciones financieras.

"También con el fortalecimiento de un sistema de finanzas abiertas en línea con las mejores prácticas internacionales", finaliza diciendo el comunicado oficial.