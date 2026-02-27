viernes 27 de febrero 2026

Preocupación

Crisis gastronómica: las ventas cayeron hasta un 40% y crece el consumo en cuotas con billeteras virtuales

Desde el sector señalaron que ofrecen promociones para aumentar el movimiento en sus negocios y consideran que este 2026 será un año "muy difícil"

Por Guillermo Alamino
El sector gastronómico de San Juan no logra repuntar por el bajo poder de compra de los salarios.

El sector gastronómico sanjuanino vive un escenario complicado por la caída del consumo, debido al bajo poder adquisitivo de los consumidores. La Asociación Hotelera Gastronómica local estimó que las ventas han caído entre un 30 y un 40% en febrero de este año en relación al mismo mes del año pasado y han observado que la gente utiliza con más frecuencia el pago en cuotas mediante billeteras virtuales.

Analía Tello, integrante de la comisión directiva de la institución, contó a Tiempo San Juan que el 90% de las transacciones se lleva a cabo mediante billeteras virtuales como Mercado Pago o Modo. En este sentido, detalló que los consumidores usan con frecuencia los servicios financieros que ofrecen las propias firmas o también las tarjetas de crédito vinculadas a las apps. “Los clientes utilizan estas aplicaciones ya sea con el dinero en cuenta (como los créditos o cuotas de Mercado Pago) o mediante tarjetas de crédito y débito que tienen vinculadas a la aplicación”, dijo. Esto provoca un mayor endeudamiento para los sanjuaninos con altas tasas de interés, ya que generalmente las billeteras virtuales tienen un alto costo financiero.

La situación se produce en un contexto protagonizado por el desplome de la demanda, producto precisamente del bajo poder de compra de los salarios. “Se ve un poco este declive de la gente a la hora de gastar. Lo que pasa es que ha disminuido el rendimiento del sueldo de las personas", dijo la autoridad del rubro.

"Aun sin haber inflación, tenemos un incremento en el costo de los servicios. Eso hace que el margen que antes disponías para recreación y otros gastos sea menor", continuó.

De este modo, los empresarios se vieron obligados a recurrir a diversas estrategias de marketing para incrementar el movimiento en sus restaurantes con promociones y descuentos. “Es común que los clientes opten por promociones de menú completo (que incluye entrada, plato principal, postre y bebida) para luego repartirlo entre dos personas. Por ejemplo, una persona consume la entrada mientras la otra consume el plato principal”, detalló.

“Antes, el público consumía sin prestar tanta atención a los precios o a las ofertas, pidiendo entradas y platos de forma individual; hoy, el consumo se ha reducido y se concentra casi exclusivamente en lo que resulta más económico a través de estos beneficios”, siguió explicando Tello.

Para terminar, la representante del sector gastronómico sanjuanino señaló que se espera un año “muy difícil”, debido a una combinación de factores económicos y operativos que están asfixiando a los comerciantes como los altos costos impositivos.

Apuesta al turismo

Para incrementar la demanda, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan hizo este año el lanzamiento del Plan de Promoción Turística “San Juan Todo el Año”, una iniciativa que busca incentivar el turismo durante todo el calendario anual mediante descuentos especiales para visitantes y residentes de la provincia.

Entre los beneficios disponibles se destacan beneficios en hotelería urbana con 3 noches al precio de 2 en fines de semana largos y feriados, 20% de descuento + late check out en reservas de 4 noches, abonando mediante transferencia bancaria, excepto fines de semana largos y feriados.

En hotelería rural se puede pagar 3 noches al precio de 2, excepto fines de semana largos y feriados, mientras que en gastronomía hubo 15% de descuento para quienes presenten su voucher de hospedaje con pagos en efectivo.

