jueves 26 de febrero 2026

Mercado

Venta de combustibles: según un informe, San Juan quedó en el 'top 10' de provincias con números positivos

Los despachos tuvieron un aumento del 0,51% en el primer mes del año. En tanto, a nivel nacional se registró una leve suba del 0,11%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
estaciones de servicio

Siguiendo la tendencia registrada a nivel nacional, la venta de combustibles en San Juan experimentó un crecimiento durante el pasado mes de enero en comparación con el mismo período de 2025. Según datos del portal especializado Surtidores, la provincia alcanzó un despacho total de 17.469 m³, lo que representa una mejora del 0,51% frente a los 17.381 m³ del año anterior.

Este desempeño sitúa a San Juan dentro del selecto grupo de diez provincias que lograron números positivos, en un contexto donde la mayoría de las jurisdicciones sufrieron caídas. Mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideró el crecimiento con un 2,69%, Corrientes se posicionó en el extremo opuesto con una retracción del 11,33%.

En el panorama general del país, el sector registró un leve incremento interanual del 0,11%, con un volumen que pasó de 1.422.211 m³ en enero de 2025 a 1.423.721 m³ en el ciclo actual. No obstante, al comparar el desempeño de enero con diciembre de 2025, se observa un retroceso del 5,33% en el expendio total.

Un fenómeno llamativo que destaca el informe es el auge sostenido de los productos premium, con subas del 5,60% en la nafta de grado 3 y del 7,45% en el gasoil de la misma categoría, contrastando con la caída en la demanda de los combustibles básicos, donde la nafta súper bajó un 0,64% y el diésel grado 2 descendió un 6,83%.

