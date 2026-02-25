El dólar sube por segundo día y se estaciona por encima de los $ 1.400

En la previa de una colocación de deuda clave, donde Luis Caputo vuelve a emitir bonos en dólares para los inversores del mercado local, el billete norteamericano vuelve a abrir en alza por segundo día consecutivo tras interrumpir el martes la seguidilla de ruedas en caída.

Mercado cambiario Con el dólar minorista por debajo de los $1.400, el blue cerró a $1.450 en San Juan

El tipo de cambio minorista avanza $ 5 en los bancos para llegar a los $ 1.405 en el Nación, mientras que en el segmento mayorista el precio pasa de los $ 1.379 de la apertura a los $ 1.388 pasado el mediodía. Aun así, el dólar se ubica 14% por debajo del techo de la banda de flotación.

La atención del mercado cambiario está puesta en el resultado de la licitación de deuda de este miércoles, por la que la Secretaría de Finanzas buscará renovar vencimientos por $ 7,2 billones mediante un menú de opciones que incluye un bono "hard dollar".

"Esta maniobra, implicaría dejar atrás el sesgo contractivo que dominó las últimas licitaciones y aportar algo más de aire a la liquidez del sistema, con el consecuente alivio en los rendimientos. Cabe señalar que la liquidez estimada del sistema, medida a través del stock de repo a 1 día con el BCRA, se mantuvo en torno a $ 0,5 billones", indicaron en el inicio de la rueda analistas de PPI.

En la previa se vio una descompresión en las tasas más cortas: el martes, la caución cerró en torno al 35% anual y este miércoles opera en la zona del 27,9% anual.

"En la plaza de cauciones se vio una caída importante de las tasas ante la expectativa de que hoy Economía deje pesos fuera de la licitación y eso ayude a bajar las tasas", explicaron por su parte en Outlier.

"La baja en las tasas en pesos, ante el repunte de las Lecaps por la decisión de no incluir instrumentos de tasas fijas en el menú de la licitación, revierte la dinámica descendente del dólar mayorista y así es que va regresando rápidamente a los $ 1.390. Ocurre que los operadores interpretan dichas señales como una decisión monetaria de reducir las tasas, a fin de aliviar el costo financiero de los agentes económicos, y apuntando a ayudar a la inflación y la actividad", apuntó el economista Gustavo Ber

Pese a este movimiento, la dinámica en el frente cambiario no parece alterarse en la recta final de febrero. “Del lado de la oferta, hay mayor flujo vendedor producto de emisiones en dólares en mercados del exterior —ON y bonos provinciales— y en abril comienza la liquidación más fuerte del complejo sojero.

En cuanto a la demanda, pueden aparecer compras de individuos que perciben el dólar en niveles bajos y, además, empresas que, a partir de la nueva normativa vigente desde 2025, podrán girar dividendos correspondientes a resultados de ese ejercicio. Por ahora, el balance de flujos sigue siendo favorable”, señaló Emilio Botto, de Mills Capital.

El Banco Central aprovecha esta dinámica para extender su racha de compras. Al martes había comprado casi US$ 1.400 millones este mes y acumulaba unos US$ 2.556 millones. De esta manera, el organismo ya sumó más del 25% del monto objetivo que se había propuesto para este año, de US$ 10.000 millones.

En el frente financiero, los bonos en dólares se toman un respiro y el riesgo pais desciende levemente a los 538 puntos.

