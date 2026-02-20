viernes 20 de febrero 2026

Mercado cambiario

Con el dólar minorista por debajo de los $1.400, el blue cerró a $1.450 en San Juan

A nivel nacional, el dólar oficial mostró una baja y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de octubre. Qué pasó en la provincia.

Por Agencia NA
dolar blue san juan.jpg

Mientras el dólar minorista perforó los $1.400 en la última rueda de la semana, en San Juan el dólar blue cerró a $1.450 para la venta, marcando una diferencia clara entre el mercado formal y el informal.

En la provincia, la cotización paralela finalizó este viernes a $1.350 para la compra y $1.450 para la venta, según el portal especializado Dólar San Juan. El valor local se ubicó levemente por encima del blue en la city porteña, que descendió a $1.430.

A nivel nacional, el dólar oficial mostró una baja y alcanzó su nivel más bajo desde mediados de octubre. En el Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense cerró a $1.395 para la venta.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio retrocedió $15 y operó a $1.374 para la venta, acumulando un descenso cercano al 4% en lo que va del mes. La brecha frente al techo de la banda cambiaria —actualmente en $1.595,93— se ubicó en 16,2%, el nivel más alto desde el 3 de julio de 2025.

Los contratos de dólar futuro registraron bajas generalizadas de hasta 1,3%, mientras que el mercado proyecta que el mayorista se ubicará en torno a $1.386,5 hacia fines de febrero.

En el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central, el dólar minorista se posicionó en $1.410,57. Por su parte, el dólar tarjeta o turista —que suma un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— alcanzó los $1.833.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP cayó 0,3% y cerró en $1.404,31, mientras que el contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable en $1.447,09.

