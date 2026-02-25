Las acciones argentinas vuelven a caer y Mercado Libre pierde 8% tras la presentación del balance trimestral

La presentación de balances corporativos continúa esta semana marcando el pulso de los negocios financieros. Destacó la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025 efectuada por Mercado Libre el martes, mientras que para esta tarde se esperan las cifras del gigante de los microchips Nvidia.

Escenario cambiario El dólar sube por segundo día y se estaciona por encima de los $ 1.400

Los resultados del cuarto trimestre de Mercado Libre superaron las expectativas, con el reporte de $8.760 millones, lo que representó un aumento del 44,6% respecto al año anterior y un 3,2% por encima de las estimaciones de los analistas. Este crecimiento fue impulsado por un aumento en la actividad de los usuarios, con 16 millones de nuevos compradores activos sumándose durante el trimestre. Un crecimiento tan impresionante en la parte superior del balance suele recibir una respuesta positiva del mercado para una empresa en etapa de expansión.

Sin embargo, la acción de Mercado Libre cae 8% en Nueva York debido a que el resultado final contó otra historia. Las ganancias por acción según GAAP (sigla del inglés Generally Accepted Accounting Principles o principios de contabilidad generalmente aceptados) se ubicaron en $11,03, un 3,6% por debajo del consenso de 11,44 pesos. Como resultado, el margen operativo cayó al 10,1%, desde el 13,5% del año anterior, un dato que no cubrió las expectativas de rentabilidad de los inversores.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae a las 11:50 horas un 0,6%, en los 2.795.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhiben una leve recuperación de 0,3% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan demarca una baja de tres unidades para Argentina, en los 538 puntos básicos.

Las acciones estadounidenses subían en forma moderada, mientras que los principales índices de las bolsas de Nueva York ascendían hasta 1%, con los valores tecnológicos del Nasdaq al frente. Los agentes de Wall Street asimilaban el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump y se preparaban para el crucial informe de ganancias de Nvidia.

Con las ganancias aún en marcha , la atención se centra ahora en los resultados trimestrales de Nvidia, que se publicarán este miércoles después del cierre, junto con los de Salesforce y Snowflake. Los informes llegan mientras los inversores reevalúan las elevadas valoraciones de las empresas tecnológicas y examinan con atención la importante inversión de capital en IA por parte de los llamados “hiperescaladores” o grandes proveedores de servicios en la nube y centros de datos que ofrecen capacidad de computación y almacenamiento masivo, altamente escalable y a nivel global.

La disrupción de la IA sigue siendo el foco de atención después de que los nombres de la ciberseguridad protagonizaran una manifestación de alivio cuando la startup de IA Anthropic introdujo nuevas capacidades empresariales en su plataforma Claude Cowork, lo que permite la integración con aplicaciones corporativas como Google Drive, DocuSign y LegalZoom.

Mientras tanto, marcando la pauta de la semana, Trump pronunció su discurso sobre el Estado de la Unión de 2026 el martes por la noche. Tras sufrir el primer gran rechazo legal a sus aranceles la semana pasada, en el discurso Trump arremetió contra la Corte Suprema mientras impulsaba sus planes.

En el plano local, “el Tesoro ofrecerá cinco Boncer con vencimiento entre mayo de 2026 y junio de 2028, dos instrumentos dollar-linked con vencimiento en junio de 2027 y junio de 2028, y un nuevo Bonar 2027. El Bonar 2027 es el único instrumento con monto limitado, con USD 150 millones a ofrecer hoy, seguido por una segunda vuelta mañana que podría elevar la emisión total hasta USD 250 millones al precio de corte determinado en la licitación de hoy", precisó Max Capital.

“Con vencimientos por $7,2 billones y solo $4,9 billones en depósitos en el Banco Central de la República Argentina, el Tesoro necesitará nuevamente asegurar un alto rollover. Creemos que el nuevo Bonar27 debería salir en un rango de precios entre 99,2 y 100,2, aproximadamente en torno al valor par, principalmente orientado a inversores minoristas bajo la nueva Ley de Inocencia Fiscal”, añadió Max Capital.

FUENTE: Infobae