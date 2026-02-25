miércoles 25 de febrero 2026

Presupuesto

La UNSJ frente a la motosierra: obras paralizadas y el inicio de Medicina en suspenso

El secretario administrativo financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, advirtió que la Nación asignó $122.000 millones frente a los 223.000 necesarios, consolidando un ajuste que afecta salarios, obras y la apertura de nuevas carreras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La UNSJ, en aprietos financieros por el recorte de Javier Milei.

La situación financiera de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa un momento de extrema complejidad derivado de las políticas de recorte implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei. Según explicó el secretario administrativo financiero de la institución, Ricardo Coca, el panorama para este año se presenta como una consolidación de las restricciones económicas que ya se venían perfilando, pero con un agravamiento notable en la brecha entre las necesidades académicas y los fondos efectivamente girados.

La UNSJ había pedido, basándose en la Ley de Financiamiento Universitario y proyecciones de inflación, un monto de 223.000 millones de pesos, pero Nación determinó una partida de apenas 122.000 millones. Este desfasaje implica que la institución recibirá prácticamente la mitad de lo requerido para garantizar un funcionamiento óptimo en todas sus áreas.

En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, Coca destacó que el gobierno busca blindar legalmente la quita de fondos a través de una nueva normativa. Al respecto, el secretario manifestó que "el gobierno ahora lo que hace es presentar una nueva ley de financiamiento universitario en donde consolida el ajuste, porque, por un lado, solamente reconoce incremento salarial de el año 2025 en un 12% en tres cuotas de marzo, abril y septiembre. No establece como la ley de financiamiento universitario que ya estaba aprobada que este sea el incremento por IPC, sino que queda una paritaria abierta donde el gobierno últimamente ha estado dando lo que ha querido. No contempla el incremento de becas, no contempla ciencia y técnica, extensión y demás; es básicamente una consolidación del ajuste".

Esta situación se produce a pesar de existir un fallo judicial de primera instancia que obligaba al gobierno a cumplir con la ley anterior, lo que llevó a que las autoridades universitarias queden con las manos atadas mientras esperan el tratamiento legislativo de la nueva propuesta oficial.

El impacto en el personal de la UNSJ, que comprende un universo de aproximadamente 4.500 empleados entre docentes y no docentes, es alarmante.

Coca confirmó que el 90% del presupuesto se destina a salarios, los cuales han sufrido un deterioro frente a la inflación que se estima en más del 31%.

El funcionario del rector Tadeo Berenguer dijo que un docente con dedicación simple cobra 300.000 pesos de básico, uno de dedicación semiexclusiva percibe 600.000 y solo aquellos con dedicación exclusiva -que representan apenas el 17% de la planta- alcanzan el 1.300.000 de pesos, siendo los únicos que logran superar el costo de la canasta básica. Ante la falta de aumentos significativos por parte de la gestión de Javier Milei, que insiste con la motosierra y solo otorgó porcentajes mínimos en los meses recientes, la calidad educativa y la estabilidad de los trabajadores están en constante riesgo.

Pocas obras y la carrera de Medicina, en ascuas

En cuanto a la infraestructura y la oferta académica, el ajuste forzó a la UNSJ a priorizar recursos propios para sostener proyectos esenciales ante la total desaparición de las convocatorias nacionales para obras.

image.png
La Escuela de Música de la UNSJ, en construcción, lleva años sin poder terminarse.

Coca explicó que "lo que se ha parado a nivel nacional es fundamentalmente todo el tema de infraestructura universitaria. No hubo nunca más convocatorias, así que si hacés alguna obra menor o el caso de la Escuela de Música, lo tenés que traer del resto del presupuesto; tenés que ir tratando de administrar eso y lo que más perdés es el capital a largo plazo, porque sin nuevos edificios, sin maquinaria nueva y sin tecnología, lo que vas afectando es el futuro".

En este contexto, la apertura de la carrera de Medicina quedó postergada, ya que la UNSJ no puede destinar fondos de su presupuesto ordinario para financiar los cargos necesarios y depende exclusivamente de que el Ministerio de Capital Humano otorgue un contrato programa, algo que no se vislumbra para el presente ciclo lectivo, a la par que no dan los tiempos para el armado académico. Pese a este escenario, la universidad mantiene el compromiso de finalizar la obra de la esperada Escuela de Música con ahorros propios, esperando firmar el contrato de manera inminente.

