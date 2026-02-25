Los entretelones del cambio de la app de la Red Tulum: ahorro y licitación en puerta

La gestión del transporte público en San Juan acaba de tener un cambio importante con la desvinculación de la empresa Moovit como proveedora principal de la plataforma Red Tulum . Según explicó el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina , la estrategia oficial no solo busca una transición técnica, sino una transformación en la administración de los recursos y la disponibilidad de la información. El funcionario destacó que el Gobierno decidió poner todos los datos del sistema a disposición pública para fomentar que desarrolladores locales o internacionales puedan ofrecer sus propios planificadores de viaje sin costo para el erario público.

La medida tiene de fondo un fuerte impacto económico: "el ahorro que va obtener la provincia está en el orden de los 300 millones de pesos anuales, que es lo que se pagaba a Moovit por tener la aplicación de la Red Tulum a su nombre. Eso se pagaba anual y ya no se va a pagar", precisó Molina.

La app Moovit había sido contratada durante la gestión de Sergio Uñac.

Por otro lado, se confirmó que se buscará otra app para prestar el servicio, mediante licitación. Mientras, se ofrecen opciones alternativas a los usuarios de la Red Tulum. "Habrá que ver en el proceso licitatorio quién se ofrece y quién sale, pero también vamos a ir evaluando el funcionamiento de todas las otras aplicaciones que están libres. El proceso de licitación está en marcha como correspondía. Tendremos que ver cuál es el ofrecimiento que hace cada una de las empresas. En esta gestión nosotros pusimos todos los datos libres a disposición a los fines de que hubieran más aplicaciones que no tuvieran ningún tipo de costo para el Estado y que no tengan ningún tipo de costo para el ciudadano", destacó el funcionario de Marcelo Orrego este miércoles.

Cómo queda el servicio

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Gobierno, el servicio de datos que brindaba Moovit cesará en marzo. Ante este escenario, la provincia gestionó la incorporación gratuita de los recorridos y paradas en Google Maps, asegurando que los usuarios no pierdan el acceso a la información esencial de transporte. Esta medida se complementa con la disponibilidad de otras aplicaciones en las tiendas virtuales que ya operan con tiempo real y planificación de rutas, permitiendo que la comunidad mantenga el servicio activo y eficiente durante la transición hacia la nueva licitación.

A pesar de la existencia de múltiples opciones gratuitas que ya están funcionando, Molina defendió la necesidad de avanzar con el proceso administrativo para definir el futuro de la plataforma institucional. El secretario subrayó la importancia de la transparencia y la competencia en este nuevo llamado, indicando que:

"La licitación hay que hacerla para tener la aplicación oficial. De ahí se evaluará la licitación cómo queda. Veremos hacia adelante, son los procesos normales del Estado. Evaluaremos qué empresas se presentan y si a las empresas les sirve o no les sirve brindar el servicio. Lo que estamos poniendo sobre la mesa son opciones. De tener una sola opción, ya pasamos a seis, y estamos trabajando con dos más brevemente. Si hay algún sanjuanino que quiere desarrollar otro planificador de viaje, vamos a poner a disposición los datos de cómo funciona el sistema para que el usuario elija el entorno gráfico o la información que más le guste".