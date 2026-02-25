miércoles 25 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mirada oficial

Los entretelones del cambio de la app de la Red Tulum: ahorro y licitación en puerta

Tras la salida de Moovit, el Gobierno de San Juan apuesta a la apertura de datos para diversificar la oferta de planificadores de viaje y prepara una nueva licitación para la App oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La gestión del transporte público en San Juan acaba de tener un cambio importante con la desvinculación de la empresa Moovit como proveedora principal de la plataforma Red Tulum. Según explicó el secretario de Tránsito y Transporte de San Juan, Marcelo Molina, la estrategia oficial no solo busca una transición técnica, sino una transformación en la administración de los recursos y la disponibilidad de la información. El funcionario destacó que el Gobierno decidió poner todos los datos del sistema a disposición pública para fomentar que desarrolladores locales o internacionales puedan ofrecer sus propios planificadores de viaje sin costo para el erario público.

Lee además
incorporaron nuevas apps gratuitas con recorridos de red tulum
Transporte

Incorporaron nuevas apps gratuitas con recorridos de Red Tulum
La UNSJ presentó “Venenosos San Juan”, una app gratuita para identificar animales ponzoñosos de la provincia, conocer su peligrosidad y saber cómo actuar ante una picadura o mordedura.
Para tenerla a mano

Cómo funciona la app creada por la UNSJ para consultar sobre los animales venenosos en San Juan

La medida tiene de fondo un fuerte impacto económico: "el ahorro que va obtener la provincia está en el orden de los 300 millones de pesos anuales, que es lo que se pagaba a Moovit por tener la aplicación de la Red Tulum a su nombre. Eso se pagaba anual y ya no se va a pagar", precisó Molina.

La app Moovit había sido contratada durante la gestión de Sergio Uñac.

Por otro lado, se confirmó que se buscará otra app para prestar el servicio, mediante licitación. Mientras, se ofrecen opciones alternativas a los usuarios de la Red Tulum. "Habrá que ver en el proceso licitatorio quién se ofrece y quién sale, pero también vamos a ir evaluando el funcionamiento de todas las otras aplicaciones que están libres. El proceso de licitación está en marcha como correspondía. Tendremos que ver cuál es el ofrecimiento que hace cada una de las empresas. En esta gestión nosotros pusimos todos los datos libres a disposición a los fines de que hubieran más aplicaciones que no tuvieran ningún tipo de costo para el Estado y que no tengan ningún tipo de costo para el ciudadano", destacó el funcionario de Marcelo Orrego este miércoles.

Cómo queda el servicio

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Gobierno, el servicio de datos que brindaba Moovit cesará en marzo. Ante este escenario, la provincia gestionó la incorporación gratuita de los recorridos y paradas en Google Maps, asegurando que los usuarios no pierdan el acceso a la información esencial de transporte. Esta medida se complementa con la disponibilidad de otras aplicaciones en las tiendas virtuales que ya operan con tiempo real y planificación de rutas, permitiendo que la comunidad mantenga el servicio activo y eficiente durante la transición hacia la nueva licitación.

A pesar de la existencia de múltiples opciones gratuitas que ya están funcionando, Molina defendió la necesidad de avanzar con el proceso administrativo para definir el futuro de la plataforma institucional. El secretario subrayó la importancia de la transparencia y la competencia en este nuevo llamado, indicando que:

"La licitación hay que hacerla para tener la aplicación oficial. De ahí se evaluará la licitación cómo queda. Veremos hacia adelante, son los procesos normales del Estado. Evaluaremos qué empresas se presentan y si a las empresas les sirve o no les sirve brindar el servicio. Lo que estamos poniendo sobre la mesa son opciones. De tener una sola opción, ya pasamos a seis, y estamos trabajando con dos más brevemente. Si hay algún sanjuanino que quiere desarrollar otro planificador de viaje, vamos a poner a disposición los datos de cómo funciona el sistema para que el usuario elija el entorno gráfico o la información que más le guste".

Temas
Seguí leyendo

El presidente de la Cámara de Comercio, contundente: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal"

Un soldado de la gestión de Uñac apoyó la reforma a la Ley de Glaciares en una reunión clave del PJ

Falleció Gustavo Monti, investigado por la causa del acueducto

Milei estableció el horario de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo

Cuántos millones le costarían a San Juan los 5 cargos que pretende crear la Corte de Justicia

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

Empleadas domésticas: se definió un aumento de 3% en dos tramos y bonos de hasta 20.000 pesos

Apertura de sesiones: después del discurso de Milei, asado en Olivos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Falleció Gustavo Monti.
Deceso

Falleció Gustavo Monti, investigado por la causa del acueducto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América
Increíble

Un sanjuanino entró a Gran Hermano por primera vez en la historia del reality y es de la Villa América

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Identificaron al hombre que murió al volcar en su auto cuando circulaba por la Ruta 149.
Siniestro fatal

Identificaron al hombre que falleció tras volcar en la ruta camino a Calingasta

Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Te Puede Interesar

Los entretelones del cambio de la app de la Red Tulum: ahorro y licitación en puerta
Mirada oficial

Los entretelones del cambio de la app de la Red Tulum: ahorro y licitación en puerta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Media Agua

Cayó por el robo de herramientas y tuvo triple castigo: se había llevado un lavarropas en un rastrojero

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

Se hizo pasar por psicólogo y atendió a una menor: quedó en evidencia tras dar un certificado trucho
UFI Genérica

Se hizo pasar por psicólogo y atendió a una menor: quedó en evidencia tras dar un certificado trucho

La UNSJ, en aprietos financieros por el recorte de Javier Milei.
Presupuesto

La UNSJ frente a la motosierra: obras paralizadas y el inicio de Medicina en suspenso