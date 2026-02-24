Cómo funciona la app creada por la UNSJ para consultar sobre los animales venenosos en San Juan

La UNSJ presentó “Venenosos San Juan”, una app gratuita para identificar animales ponzoñosos de la provincia, conocer su peligrosidad y saber cómo actuar ante una picadura o mordedura.

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan presentó “Venenosos San Juan”, una aplicación gratuita que permite identificar animales ponzoñosos de la provincia, conocer su nivel de peligrosidad y saber cómo actuar ante una picadura o mordedura. El desarrollo ofrece primeros auxilios, contactos de emergencia y habilita el envío de hallazgos para fortalecer la ciencia ciudadana.

La herramienta se inscribe en el proyecto de extensión “Animales ponzoñosos y salud pública: extensión, educación y ciencia ciudadana en San Juan”. Según explicaron sus desarrolladores, la app responde a una demanda histórica de la comunidad: contar con información clara, científica y accesible sobre especies de importancia médica presentes en el territorio sanjuanino.

¿Cómo funciona la app?

“Venenosos San Juan” está disponible para dispositivos Android a través de Play Store (con planes de lanzamiento para iOS y versión web). Su diseño prioriza la accesibilidad, la navegación intuitiva y la experiencia de usuario.

Entre sus principales funciones se destacan:

Catálogo de especies : incluye arañas, escorpiones y serpientes de importancia médica en San Juan.

Fichas descriptivas : cada especie cuenta con fotografía de alta calidad, descripción biológica, comportamiento y hábitat.

Nivel de peligrosidad : detalla el riesgo sanitario y el tipo de accidente que puede provocar.

Primeros auxilios : guía clara sobre qué hacer ante una picadura o mordedura.

Centros antiponzoñosos : listado actualizado de lugares de atención en la provincia.

Ciencia ciudadana: posibilidad de enviar información sobre hallazgos, incluyendo ubicación, descripción, fotografía y datos de contacto del usuario.

De esta manera, la aplicación no solo informa, sino que también construye una red colaborativa entre la universidad y la comunidad.

Información clave ante una emergencia

La app dedica un apartado específico a las situaciones de riesgo y actuación inmediata. Allí se indica:

“En caso de emergencia: ante mordeduras o picaduras, acude inmediatamente al centro de salud más cercano”.

Además, permite acceder rápidamente al listado de Centros Antiponzoñosos en San Juan y a los contactos sanitarios correspondientes.

También incluye recomendaciones prácticas sobre:

Qué hacer ante el hallazgo de un animal ponzoñoso en el hogar.

Cómo proceder ante una picadura o mordedura.

Qué prácticas evitar (como succionar la herida o aplicar remedios caseros).

Medidas de prevención en viviendas y espacios abiertos.

Un desarrollo interdisciplinario con impacto social

Durante la presentación oficial, el decano Jorge Castro destacó que la aplicación representa “un aporte significativo” fruto del trabajo conjunto entre el Departamento de Biología y el Instituto de Informática, y remarcó que se trata de una acción de extensión universitaria de enorme utilidad social.

Por su parte, Cecilia Montani, directora del Departamento de Biología, explicó que el proyecto es resultado de años de trabajo en educación ambiental y talleres en escuelas. La necesidad de información confiable sobre fauna ponzoñosa fue una demanda constante de distintos sectores de la población.

Desde el Instituto de Informática, su director Emilio Ormeño subrayó el valor del enfoque multidisciplinario, mientras que el doctor en Ciencias Biológicas Rodrigo Gómez Alés detalló que el contenido incluye fotografías precisas, información sobre biología, comportamiento, riesgos, prevención y un listado actualizado de centros de salud.

El desarrollo técnico estuvo a cargo de un equipo informático liderado por Fabricio Carrió, que trabajó para lograr una aplicación “intuitiva, liviana y útil para cualquier usuario”.

* Con información y foto de la Info UNSJ