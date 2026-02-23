lunes 23 de febrero 2026

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Tras una breve persecución, efectivos detuvieron a una mujer que había sustraído mercadería de un comercio céntrico.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 22.05.49

Una mujer, acompañada por una menor de edad, robó en un local comercial del centro sanjuanino ubicado en la calle Tucumán, entre avenida Libertador y Laprida. En total, sustrajo 26 prendas del negocio antes de ser descubierta por personal policial.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 22.05.49

Fuentes policiales señalaron que, mientras permanecía en el local, la mujer mostró actitudes sospechosas, por lo que fue vigilada por los agentes. Al momento de la detención, los efectivos le solicitaron el comprobante de pago de la mercadería; al no poder justificar la compra, se procedió al secuestro de los elementos, entre los que se encontraban ropa, accesorios y una mochila.

Posteriormente, se concretó la detención de la mujer, quien aparentemente es la tía de la menor. Finalmente, fue trasladada a la sede policial y puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal, que le inició un legajo por robo.

