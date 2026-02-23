Camino al centenario: los momentos inolvidables de Mirtha Legrand en San Juan

La tercera y última oportunidad en la que la diva engalanó la provincia fue durante la Fiesta Nacional del Sol del año 2010 y vino junto a Susana Giménez, Marley, Daniel Scioli y Karina Rabolini.

Este 23 de febrero, una de las máximas figuras de la historia argentina está de festejo. Se trata de Mirtha Legrand , quien hoy cumple 99 años y lo celebrará junto a 70 invitados y un show de Jairo. La fecha es una oportunidad ideal para recordar las veces que la "diva de los almuerzos" visitó suelo sanjuanino por diversos fines y en diferentes etapas de su vida.

El primer registro que se tiene de la visita de "La Chiqui" a la provincia se remonta a un momento histórico de gran dolor y solidaridad en enero de 1944. En aquel entonces, con apenas 16 años y una carrera que recién comenzaba a despegar, Mirtha no llegó por motivos artísticos, sino para colaborar activamente en una colecta destinada a ayudar a los damnificados por el devastador terremoto que había azotado a San Juan días antes. Aquella imagen de compromiso social en su adolescencia forma parte hoy de los tesoros del Archivo General de la Nación.

Mucho tiempo después, en octubre de 1992, la conductora regresó a las tierras cuyanas para participar de un acontecimiento mucho más feliz. En esa ocasión, Mirtha fue la gran estrella de la última noche de la Expo Sol (nombre que recibía entonces la actual Fiesta Nacional del Sol), donde tuvo la responsabilidad de subir al escenario principal para coronar a la nueva Reina del Sol de aquel año, Adriana Navas.

La tercera y última oportunidad en la que la diva engalanó la provincia fue durante la Fiesta Nacional del Sol del año 2010, cuando incluso paseó por el centro sanjuanino y visitó junto al entonces gobernador José Luis Gioja la Casa Natal de Sarmiento.

En esta visita, compartió el protagonismo con otra gran figura del espectáculo nacional, Susana Giménez. Ambas divas realizaron un recordado paso de comedia frente al público en el escenario montado en el Autódromo El Zonda, participando juntas en los momentos previos a la coronación de la soberana. A sus casi 100 años, San Juan recuerda con afecto cada uno de estos encuentros que marcaron el paso de una leyenda por la provincia.

