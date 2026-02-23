lunes 23 de febrero 2026

Para tener en cuenta

Ofrecerán atención médica y veterinaria gratuita en dos departamentos de la provincia: los detalles

La actividad comienza este lunes y se desarrollará hasta el 27 de febrero, con la asistencia de sus dispositivos móviles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Ministerio de Salud ofrecerá atención médica y veterinaria gratuita en Rawson y Albardón.

El Ministerio de Salud ofrecerá atención médica y veterinaria gratuita en Rawson y Albardón.

El Ministerio de Salud continúa desarrollando sus dispositivos móviles en distintos departamentos, para acercar servicios esenciales a la población y a sus animales de compañía.

Del 23 al 27 de febrero, de 8:30 a 12:30, las Unidades Sanitarias Móviles estarán en el departamento Albardón, en el Centro de Salud Dr. Francisco Giuliano, junto al Centro Integrador Comunitario (CIC) Campo Afuera, en la intersección de calle Juan Lahoz y Proyectada. Durante esas jornadas, se brindará atención gratuita en ginecología (con realización de PAP), mamografías, nutrición, test rápido de ITS, ecografías, fonoaudiología, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, radiología y trabajo social.

En paralelo, en el departamento Rawson funcionará el Quirófano Móvil de Caninos y Felinos, del 23 al 27 de febrero, de 8:00 a 12:00, en calle República del Líbano esquina Avenida España. Allí se realizarán intervenciones quirúrgicas gratuitas, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de los animales de compañía.

Además, durante la misma semana, de 8:00 a 12:00, se sumará la Unidad Sanitaria de Zoonosis Express en Rawson, que atenderá en distintos puntos del departamento: el CAPS Valle Grande, en el barrio Valle Grande, y el CIC Villa Angélica, ubicado en Bahía Blanca y Paso de los Andes. Los turnos se otorgarán en los CIC y CAPS del departamento. También se podrán realizar consultas telefónicas al 264 4305611, de 7:00 a 13:00.

"Estas acciones forman parte de la estrategia sanitaria provincial orientada a la prevención, el diagnóstico temprano y la promoción de la salud, ampliando la cobertura en los departamentos y facilitando el acceso a prestaciones sin necesidad de trasladarse a centros de mayor complejidad", indicaron desde el Ministerio. Y sumaron: "Se invita a la comunidad a concurrir en los días y horarios establecidos para acceder a estos servicios gratuitos".

