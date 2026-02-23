Boleto escolar y docente gratuito: qué opinan los sanjuaninos, según una encuesta

El Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales San Juan (IOPPS) dio a conocer un nuevo relevamiento sobre la implementación del boleto escolar y docente gratuito en San Juan y los resultados evidencian un respaldo contundente de la ciudadanía hacia la política.

De acuerdo con la encuesta realizada en febrero de 2026, el 81% de los consultados se manifestó de acuerdo con la implementación del boleto gratuito, frente a un 14,6% que expresó su desacuerdo y un 4,4% que no opinó.

El apoyo es aún más marcado en los hogares con estudiantes: allí, el 86% respalda la medida y apenas el 11% la rechaza. Entre las familias sin estudiantes en el hogar, el acompañamiento también es mayoritario (75%), aunque el nivel de desacuerdo asciende al 19%.

Educación sin barreras

Uno de los ejes centrales del estudio fue el impacto del beneficio en el acceso a la educación. El 77% consideró que el boleto gratuito garantiza “mucho o bastante” el derecho a estudiar, al eliminar obstáculos económicos en los niveles primario, secundario y universitario. Solo el 15,8% evaluó que lo hace “algo o poco”, mientras que el 7,2% no respondió.

Además, el 76,7% opinó que se trata de una inversión real en educación que fortalece el sistema y genera más oportunidades. Este dato refuerza la idea de que la política no solo es vista como un beneficio puntual, sino como una herramienta estructural.

Impacto directo en el bolsillo

El relevamiento también midió la percepción económica del programa. El 72,2% sostuvo que representa “mucho o bastante” un alivio para las familias, al permitir redirigir el dinero destinado al transporte hacia otros gastos. Un 19% consideró que el impacto es menor y el 8,8% no opinó.

En un contexto de ajuste y encarecimiento del costo de vida, este punto aparece como uno de los factores más valorados por la población.

La encuesta fue presencial y abarcó 480 casos efectivos, con un margen de error de ±3% y un nivel de confianza del 95,5%. El diseño muestral fue probabilístico por conglomerados polietápicos, distribuyendo la muestra en partes iguales entre familias con y sin estudiantes en el hogar.

Con cifras que superan el 70% de valoración positiva en todos los indicadores clave, el estudio del IOPPS muestra que el boleto escolar y docente gratuito cuenta con un respaldo social amplio y transversal en la provincia.