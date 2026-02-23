lunes 23 de febrero 2026

Finde de suerte

Dos sanjuaninos ganaron más de $5.000.000 con el Quini 6

Los dos jugadores de la provincia fueron beneficiados en el último sorteo del Quini 6, dentro de la modalidad Siempre Sale.

El Quini 6 dejó dos nuevos ganadores de premios millonarios en San Juan.

La suerte volvió a sonreír en San Juan este fin de semana. En el sorteo de este domingo, dos jugadores de la provincia fueron beneficiados en el último sorteo del Quini 6, dentro de la modalidad Siempre Sale. Cada uno recibirá $5.383.948,50 luego de haber acertado cinco de los seis números extraídos.

En esta edición, la combinación ganadora estuvo compuesta por los números 05, 09, 16, 18, 25 y 35.

Ambos apostadores locales forman parte de un total de 72 apostadores en todo el país que alcanzaron cinco coincidencias en esta categoría, conocida por asegurar premios incluso cuando no se registran seis aciertos.

Desde la Caja de Acción Social informaron que los ganadores tienen tiempo hasta el 9 de marzo para reclamar su premio, por lo que deberán presentarse antes de esa fecha para poder cobrar el monto correspondiente.

