Valle Fértil ofrece descuentos en alojamientos, gastronomía y aventura hasta julio: conocelos

Valle Fértil redobla su apuesta turística con una propuesta que pone en primer plano a sus prestadores y multiplica las experiencias para quienes elijan el departamento como destino. Con beneficios en alojamiento, gastronomía, excursiones y actividades, el programa que se desarrolla a través de la tarjeta “Promover Valle Fértil” invita a descubrir el corazón del este sanjuanino con descuentos y propuestas pensadas por sus emprendedores.

Tiempo de verano en SJ Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos

La iniciativa, impulsada junto al Parque Provincial Ischigualasto, estará vigente hasta el 31 de julio y busca fortalecer el movimiento turístico a través de una red de comercios, complejos, cabañas, hosterías, agencias y propuestas gastronómicas que ofrecen promociones exclusivas para quienes gestionen la tarjeta gratuita del programa.

Desde un 2x1 en tragos en Dale Bar, descuentos especiales en propuestas gastronómicas como Chiringuito de Valdez, Bodegón Las Pircas o Amichas Cafetería, hasta promociones en productos regionales como los alfajores artesanales de Nativo Algarroba y Frutos de Mi Tierra, la oferta invita a saborear Valle Fértil con precios diferenciales.

image

En alojamiento, la variedad es amplia y para todos los perfiles de viajeros: 3x2, 4x3, 5x4, descuentos del 10%, 15% o 20% según la cantidad de noches. Se suman cabañas, hoteles, hosterías, complejos y fincas rurales que transforman la estadía en una experiencia más accesible y prolongada. Muchos establecimientos incluso agregan beneficios extra como degustaciones de productos regionales o visitas guiadas.

La aventura también tiene su lugar destacado. Cabalgatas, visitas a la Cascada de Astica, senderismo, kayak, hidropedales, astroturismo, city tours y propuestas de turismo extremo forman parte del programa con descuentos por grupo, promociones especiales y beneficios exclusivos en actividades.

image

El circuito se potencia con el atractivo natural más emblemático de la región. Los turistas que acrediten su alojamiento podrán acceder a un 25% de descuento en el ingreso al circuito tradicional del Parque Provincial Ischigualasto, y quienes permanezcan más de dos noches obtendrán un 50% de descuento, convirtiendo la visita al “Valle de la Luna” en una experiencia aún más conveniente.

Cómo obtener la tarjeta para conseguir los descuentos en Valle Fértil

La tarjeta “Promover Valle Fértil” es gratuita, individual y no transferible. Puede solicitarse en: el Centro de Bienvenida al Turista Carrascal (Sarmiento 24 Sur, Capital), en las oficinas del Parque (Av. Ignacio de la Roza 257 Oeste, Capital) o en la sede ubicada en San Agustín de Valle Fértil. También podrán obtenerla quienes lleguen directamente al Parque.

image

Cada tarjeta incluye un código QR con el detalle actualizado de todos los prestadores adheridos y sus promociones vigentes.

“Con esta propuesta, Valle Fértil no solo se promociona como destino: se presenta como una comunidad activa que trabaja en conjunto para recibir mejor, ofrecer más y generar un impacto directo en su economía local. Una invitación abierta a disfrutar paisajes únicos, sabores regionales y experiencias auténticas con beneficios que acompañan cada momento del viaje”, indicaron desde el Ministerio de Turismo sobre la propuesta.