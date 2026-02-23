lunes 23 de febrero 2026

Valle Fértil ofrece descuentos en alojamientos, gastronomía y aventura hasta julio: conocelos

Desde el departamento dieron a conocer detalles del funcionamiento de la tarjeta “Promover Valle Fértil”, que incluye descuentos en Ischigualasto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con una tarjeta de beneficios, Valle Fértil ofrece descuentos a los turistas hasta julio próximo.

Valle Fértil redobla su apuesta turística con una propuesta que pone en primer plano a sus prestadores y multiplica las experiencias para quienes elijan el departamento como destino. Con beneficios en alojamiento, gastronomía, excursiones y actividades, el programa que se desarrolla a través de la tarjeta “Promover Valle Fértil” invita a descubrir el corazón del este sanjuanino con descuentos y propuestas pensadas por sus emprendedores.

Los precios y actividades que se puede realizar en Valle Fértil este verano 2026.
Comida, actividades y campings en precios: Valle Fértil, una opción para todos los bolsillos
orrego acompano la 33ª edicion del safari tras la sierra en valle fertil
Orrego acompañó la 33ª edición del Safari tras la Sierra en Valle Fértil

La iniciativa, impulsada junto al Parque Provincial Ischigualasto, estará vigente hasta el 31 de julio y busca fortalecer el movimiento turístico a través de una red de comercios, complejos, cabañas, hosterías, agencias y propuestas gastronómicas que ofrecen promociones exclusivas para quienes gestionen la tarjeta gratuita del programa.

Desde un 2x1 en tragos en Dale Bar, descuentos especiales en propuestas gastronómicas como Chiringuito de Valdez, Bodegón Las Pircas o Amichas Cafetería, hasta promociones en productos regionales como los alfajores artesanales de Nativo Algarroba y Frutos de Mi Tierra, la oferta invita a saborear Valle Fértil con precios diferenciales.

image

En alojamiento, la variedad es amplia y para todos los perfiles de viajeros: 3x2, 4x3, 5x4, descuentos del 10%, 15% o 20% según la cantidad de noches. Se suman cabañas, hoteles, hosterías, complejos y fincas rurales que transforman la estadía en una experiencia más accesible y prolongada. Muchos establecimientos incluso agregan beneficios extra como degustaciones de productos regionales o visitas guiadas.

La aventura también tiene su lugar destacado. Cabalgatas, visitas a la Cascada de Astica, senderismo, kayak, hidropedales, astroturismo, city tours y propuestas de turismo extremo forman parte del programa con descuentos por grupo, promociones especiales y beneficios exclusivos en actividades.

image

El circuito se potencia con el atractivo natural más emblemático de la región. Los turistas que acrediten su alojamiento podrán acceder a un 25% de descuento en el ingreso al circuito tradicional del Parque Provincial Ischigualasto, y quienes permanezcan más de dos noches obtendrán un 50% de descuento, convirtiendo la visita al “Valle de la Luna” en una experiencia aún más conveniente.

Cómo obtener la tarjeta para conseguir los descuentos en Valle Fértil

La tarjeta “Promover Valle Fértil” es gratuita, individual y no transferible. Puede solicitarse en: el Centro de Bienvenida al Turista Carrascal (Sarmiento 24 Sur, Capital), en las oficinas del Parque (Av. Ignacio de la Roza 257 Oeste, Capital) o en la sede ubicada en San Agustín de Valle Fértil. También podrán obtenerla quienes lleguen directamente al Parque.

image

Cada tarjeta incluye un código QR con el detalle actualizado de todos los prestadores adheridos y sus promociones vigentes.

“Con esta propuesta, Valle Fértil no solo se promociona como destino: se presenta como una comunidad activa que trabaja en conjunto para recibir mejor, ofrecer más y generar un impacto directo en su economía local. Una invitación abierta a disfrutar paisajes únicos, sabores regionales y experiencias auténticas con beneficios que acompañan cada momento del viaje”, indicaron desde el Ministerio de Turismo sobre la propuesta.

Ambiente dio a conocer un balance sobre el tráfico y rescate de fauna local, principalmente aves, y detalló cuáles son los cuatros departamentos sanjuaninos más complicados.
Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Así era el local de Alta Fidelidad, ubicado en calle Laprida, entre Tucumán y avenida Rioja. 
La última disquería de San Juan cerró sus puertas y así marcó el fin de una era

Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan
Qué hay detrás del cierre de uno de los colegios secundarios más costosos de San Juan

Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan
Con muy pocas vacantes y a la espera de una nueva suba, cuánto cuestan las cuotas en 10 colegios privados en San Juan

Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta
Una leyenda, un cerro famoso y la fantasmagórica aparición del cacique Huazihul que pone la piel de gallina en Calingasta

Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo
Viña del Mar 2026: quiénes cantan, cuándo empieza y dónde verlo

Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán
Minería y proveedores locales: quién gana con la reactivación de la ruta Casposo-Hualilán

Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito video
Piden 16 años de pena para el luchador de kick boxing acusado de matar a un supuesto ladrón en Pocito

Finaliza el periodo para pagar las cuotas de las viviendas del IPV con descuento.
Últimos días para acceder al descuento en el pago anual y semestral del IPV: cómo hacer el trámite

Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia
Causa Garder: les rebajan la pena a los dueños condenados por estafar a la Obra Social Provincia