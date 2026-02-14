sábado 14 de febrero 2026

Actividad

Orrego acompañó la 33ª edición del Safari tras la Sierra en Valle Fértil

El gobernador Marcelo Orrego acompañó la tradicional competencia que se desarrolla en Valle Fértil, destacando su impacto deportivo, turístico y económico, en una edición que reúne a más de 90 inscriptos y miles de espectadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-14 at 8.34.43 PM

El gobernador Marcelo Orrego participó este sábado de la 33ª edición del Safari tras la Sierra, que se desarrolla del 13 al 15 de febrero en Valle Fértil, uno de los eventos deportivos más tradicionales y convocantes de la provincia.

La competencia, que ya es un clásico del calendario motor sanjuanino, reúne en esta edición a 17 categorías y más de 90 inscriptos, consolidando su crecimiento sostenido y el fuerte arraigo que mantiene en la identidad deportiva local.

Durante la jornada, miles de personas se distribuyeron en distintos puntos del circuito para disfrutar del espectáculo en un entorno natural privilegiado. El mandatario recorrió el predio, dialogó con organizadores y competidores, y destacó la importancia del evento no solo desde lo deportivo, sino también por el impacto económico y turístico que genera en el departamento.

En ese sentido, la ocupación hotelera alcanzó niveles máximos y la actividad comercial registró un importante movimiento, beneficiando a emprendedores, gastronómicos y prestadores de servicios. El Safari tras la Sierra se consolida así como una verdadera marca registrada del deporte motor en San Juan, con capacidad de convocatoria que trasciende fronteras provinciales.

Además, el evento se enmarca en una estrategia de promoción turística que busca poner en valor los paisajes, la cultura y el patrimonio de Valle Fértil, posicionando al departamento como uno de los destinos destacados del verano.

La competencia continuará hasta el domingo 15 de febrero, con la expectativa de mantener el alto nivel de participación y reafirmar al Safari tras la Sierra como uno de los encuentros más esperados del calendario deportivo sanjuanino.

