Reservas para Carnaval: lleno total en Valle Fértil y Calingasta

Para el fin de semana de Carnaval que se extiende del 14 al 17 de febrero, las reservas hoteleras presentan una situación dispar dependiendo de la zona. Mientras algunos departamentos tienen entre un 100 y un 70%, en otros apenas se estiman un 20%. La estrella del primer finde extra largo del 2026 será Valle Fértil, gracias a eventos que se llevarán a cabo en esos días como el Safari tras las Sierras. A continuación, un informe detallando el panorama en los principales destinos departamentales de San Juan:

Iglesia: el presidente de la Asociación de Industria, Turismo y Comercio de Iglesia, Alberto Grau, expresó que hay entre un 10% y un 20% de reservas para Carnaval. “Esto se debe a la situación económica general del país y una ausencia de políticas departamentales claras para atraer gente de fuera de la provincia. Según un sondeo entre prestadores, la mayoría considera que la situación actual es peor que la del año pasado”, declaró. El dirigente cuestionó la falta de transporte público y de infraestructura para recibir visitas, pese a que ”el Dique Cuesta del Viento está considerado entre los cinco mejores lugares del mundo para la navegación a vela (windsurf y kitesurf)”.

Zonda: el panorama es distinto que en Iglesia. Nora Cabrera, referente y prestadora turística del departamento, estima que hay un 65% de reservas para Carnaval y la ocupación se sostiene en nivel bastante altos. Enfatiza la importancia de mantener las redes sociales activas y verificadas para evitar estafas y atraer público. Por otro lado, han mantenido valores similares al año pasado. “Los precios no han aumentado significativamente respecto al año pasado (estimando un incremento menor al 10%) y se manejan con flexibilidad según la oferta y la demanda”. Para Cabrera, los emprendimientos turísticos viven el día a día y la temporada tiene un movimiento similar al año pasado. Los principales turistas que reciben provienen de Buenos Aires, seguidos por San Juan, Rosario, Córdoba y el sur del país, de acuerdo a Cabrera.

Valle Fértil: Mario Barros, presidente de la Cámara de Turismo de Valle Fértil, expresó que hay un buen escenario en cuanto a las reservas hoteleras. Esto se debe a eventos como el Safari Rally y la realización de actividades en las Tumanas. “Para el Safari tras las Sierras, la ocupación se reportó al 100% hasta el día domingo, mientras que para el lunes y martes de Carnaval las cifras se sitúan entre el 70% y 80%”, dijo. El dirigente contó que esta temporada será mejor que la del año pasado, debido a la vuelta del agua en el cauce del río, que generó expectativas positivas.

Calingasta: Ramón Ossa, referente de la Cámara de Turismo de la jurisdicción, señaló que: "Las reservas hoteleras, que incluyen tanto hoteles como cabañas, se encuentran al 100%”. Destacó que, además de los atractivos como el auge del turismo astronómico, el movimiento se encuentra dinamizado por la realización de eventos como el carnaval de Villa Calingasta. “Estas reservas suelen realizarse con mucha antelación; por ejemplo, turistas provenientes de Mendoza han llegado a guardar sus lugares para Semana Santa desde el mes de noviembre”, recalcó.

Gran San Juan: Tamara Boggian, presidenta de la Asociación Hotelera Gastronómica San Juan, dijo que aún no tienen terminado el informe final, pero estima que será muy baja, mencionando que es probable que no llegue ni al 20%. Indicó que durante fines de semana largos como el de Carnaval, el movimiento turístico suele concentrarse en los departamentos alejados. Como ejemplo mencionó a Valle Fértil que tiene reservas altas por la realización del Safari tras las Sierras.