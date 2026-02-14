Reventaron dos ruedas en plena Ruta 141 camino a Valle Fértil y se se salvaron de milagro

Una pareja vivió momentos de extrema tensión en la madrugada de este sábado luego de protagonizar un violento incidente vial sobre la Ruta 141, en el departamento Caucete, cuando se dirigían hacia Valle Fértil.

Choque Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas

Ay, San Juan... Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral

De acuerdo a fuentes policiales, Miguel Ortiz, de 52 años, conducía una camioneta Ford Escort negra acompañado por Valeria Ahumada. Al pasar la zona de la estación de Guayama, el rodado habría impactado contra una piedra de gran tamaño que se encontraba sobre la calzada.

El golpe provocó la rotura de las dos ruedas del lado derecho del vehículo. Producto de la violencia del impacto y la velocidad a la que circulaban, se activaron los airbags, lo que evidenció la magnitud del episodio.

A pesar del fuerte sacudón, el conductor logró mantener el control y evitar que la camioneta saliera de la ruta o colisionara con otros vehículos que pudieran transitar por el lugar.

Efectivos policiales acudieron al sitio y constataron que ambos ocupantes se encontraban en buen estado de salud, más allá del lógico estado de nerviosismo tras lo ocurrido. El vehículo, en tanto, debió ser retirado por una grúa del seguro debido a los daños sufridos.