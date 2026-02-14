sábado 14 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Siniestro

Reventaron dos ruedas en plena Ruta 141 camino a Valle Fértil y se se salvaron de milagro

El hecho ocurrió en la madrugada, pasando la estación de Guayama, en Caucete. La pareja resultó ilesa, aunque el vehículo sufrió importantes daños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Gentileza.&nbsp;

Foto: Gentileza. 

Una pareja vivió momentos de extrema tensión en la madrugada de este sábado luego de protagonizar un violento incidente vial sobre la Ruta 141, en el departamento Caucete, cuando se dirigían hacia Valle Fértil.

Lee además
Qué potencia: el video filmado en las calles de Pocito que se hizo viral en las redes.
Ay, San Juan...

Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral
un colectivo de la red tulum se llevo puesto a un auto en chimbas
Choque

Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas

De acuerdo a fuentes policiales, Miguel Ortiz, de 52 años, conducía una camioneta Ford Escort negra acompañado por Valeria Ahumada. Al pasar la zona de la estación de Guayama, el rodado habría impactado contra una piedra de gran tamaño que se encontraba sobre la calzada.

El golpe provocó la rotura de las dos ruedas del lado derecho del vehículo. Producto de la violencia del impacto y la velocidad a la que circulaban, se activaron los airbags, lo que evidenció la magnitud del episodio.

A pesar del fuerte sacudón, el conductor logró mantener el control y evitar que la camioneta saliera de la ruta o colisionara con otros vehículos que pudieran transitar por el lugar.

Efectivos policiales acudieron al sitio y constataron que ambos ocupantes se encontraban en buen estado de salud, más allá del lógico estado de nerviosismo tras lo ocurrido. El vehículo, en tanto, debió ser retirado por una grúa del seguro debido a los daños sufridos.

Temas
Seguí leyendo

Un empleado del Poder Judicial de San Juan es investigado por presunta tenencia de material de pornografía infantil

Robos a la empleada judicial: los ladrones hace meses habían salido del penal y son el terror de Rivadavia

Un remisero se estrelló con un colectivo en Rawson y quedó incrustado

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Evita la condena el joven que "chapeó" diciendo "no saben quién soy" y que quiso llevarse una camioneta en infracción

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Se llevaron dinero y dos armas de fuego de una casa de Chimbas sin ejercer violencia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una conocida concesionaria local denuncio e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos
Mecánico en la mira

Una conocida concesionaria local denunció e hizo detener a un empleado por el supuesto hurto de repuestos

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum
Fatalidad

Estaba por cumplir años y ya había sufrido una tragedia: quién es la víctima del siniestro en Ullum

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales
Poder Judicial

Empleados VIP en un Registro y contratados sin concurso, los ingresos que generan polémica en Tribunales

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado
El clima

Después de la lluvia, cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada
Tragedia

Muere una policía tras caer de su moto en Ullum: fue identificada

Te Puede Interesar

Safari Tras las Sierras: jornada durísima, casi 70 abandonos y más de 100 máquinas siguen en carrera
Valle Fértil

Safari Tras las Sierras: jornada durísima, casi 70 abandonos y más de 100 máquinas siguen en carrera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas
Choque

Un colectivo de la Red Tulum se llevó puesto a un auto en Chimbas

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate
Tiempo en Valle Fértil

Asado, fernet y pura pasión en el arranque del Safari: si estuviste allí, buscate

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo
Historias

Proyecto Tango San Juan: una nueva generación que reescribe el tango desde la identidad, la escena local y el trabajo colectivo

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero
Reliquia

El Centro Evangelizador de Chimbas recibió un hueso del Cura Brochero