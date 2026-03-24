Ladrones se hicieron de un gran botín al desvalijar una estética en Chimbas

El pasado domingo 22 de marzo, la inseguridad golpeó con fuerza a un comercio de Chimbas . Delincuentes ingresaron a un centro de estética ubicado en calle Tucumán y, tras revolver cada rincón, escaparon con un botín de lo más variado: desde aparatos profesionales hasta prendas de vestir íntimas.

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El hecho fue descubierto cerca de las 11:05 horas, cuando la propietaria de 34 años llegó al local con la intención de iniciar su jornada. Al ingresar, la escena fue desoladora. Según informaron fuentes policiales, los malvivientes aprovecharon la ausencia de moradores para entrar al local y "dar vuelta" el lugar en busca de elementos de valor.

La víctima constató que los ladrones violentaron una vitrina para sustraer diversos objetos. Entre lo denunciado como robado se encuentran: una maquina depiladora láser, varios parlantes portátiles y termos, gorras y prendas de ropa interior.

La causa quedó bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, en el lugar trabajó personal de comisaría 17ma. Por el momento, no hay detenidos por el hecho, aunque se espera que el análisis de las cámaras de vigilancia de las inmediaciones de calle Tucumán aporte datos clave para identificarlos.