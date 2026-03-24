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En La Bebida

Por la ausencia de casco y una luz quemada, detectan una moto con pedido de secuestro

Personal policial que llevaba adelante un control de rutina descubrió que la Yamaha YBR 125 cc que habían retenido está vinculada a una causa de robo de más de dos años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un control policial de rutina terminó destapando un hecho mucho más grave en Rivadavia, en La Bebida, cuando efectivos detectaron una motocicleta con pedido de secuestro por robo tras advertir una serie de irregularidades en plena vía pública.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 34° durante un operativo de control vehicular desplegado sobre calle Comercio, entre 9 de Julio y Avenida Ignacio de la Roza. Allí, los uniformados detuvieron la marcha de una moto que circulaba de norte a sur con dos ocupantes y rápidamente notaron que algo no estaba en regla.

Durante la inspección, los policías constataron varias faltas: el vehículo no tenía luz en el faro delantero, uno de los ocupantes no llevaba casco y tampoco contaba con chaleco refractario. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando le solicitaron la documentación al conductor, un joven de 20 años, quien reconoció que no tenía seguro obligatorio ni ningún papel que acreditara la propiedad del rodado.

Ante esa situación, los efectivos verificaron los datos de la moto en el sistema de averiguación de datos y el resultado fue contundente: se trataba de una Yamaha YBR 125 cc de color negro que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo vinculada al Tercer Juzgado de Instrucción.

Tras consultar con las autoridades judiciales, se dispuso tomar los datos del conductor y proceder a la retención del rodado. La motocicleta fue trasladada a la sede de la Comisaría 34°, donde quedó fuera de circulación mediante un acta de infracción y a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

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