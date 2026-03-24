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Flagrancia

Capital: intentó robar en un colectivo, se quedó encerrado y le dio una patada a la víctima dejándola inconsciente

El agresor fue condenado con prisión efectiva. Un sospechoso que estaba con él y salió corriendo fue sobreseído porque para la fiscalía no fue parte del robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Colectivo. Imagen ilustrativa

Colectivo. Imagen ilustrativa

En un violento episodio ocurrido el pasado viernes en Capital, la justicia sanjuanina resolvió la situación procesal de dos hombres vinculados a un intento de robo dentro de un colectivo. El hecho, que se destacó por la agresividad del delincuente, terminó con una mujer hospitalizada tras quedar inconsciente por un golpe.

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El incidente se produjo el pasado 20 de marzo, alrededor de las 00:13 horas, en el interior de un colectivo de la Línea B. Según consta en el legajo judicial, los imputados Maximiliano Flores Núñez y Emanuel Ibáñez viajaban en el colectivo e Ibáñez le señaló a su compañero un bolso de hockey que pertenecía a una joven sentada en los primeros asientos, justo detrás del chofer.

Al llegar a la intersección de las calles Benavídez y Tucumán, Ibáñez pidió el descenso y, apenas se abrieron las puertas, escapó corriendo hacia el oeste. En ese mismo instante, Flores Núñez inició un violento forcejeo con la dueña del bolso para intentar robárselo.

La rápida reacción del chofer fue clave: al advertir el asalto, cerró las puertas de la unidad, dejando al delincuente atrapado. Desesperado por escapar, Flores Núñez intentó saltar por una de las ventanillas.

Fue en ese momento cuando una segunda mujer intervino para evitar la fuga sujetándolo de una pierna. La respuesta del malviviente fue brutal: le propinó una fuerte patada en la frente, impacto que provocó que la víctima se desvaneciera en el acto.

Gracias al aviso del chofer y los pasajeros, personal policial que se encontraba en las cercanías logró reducir y aprehender a Flores Núñez dentro del colectivo.

Tras el despliegue policial, los efectivos lograron localizar a Ibáñez, quien se había refugiado en una vivienda del Barrio Esteban Echeverría. Con la autorización del morador, los uniformados ingresaron al domicilio y encontraron al sospechoso escondido debajo de una cama.

Finalmente, el caso fue resuelto mediante un juicio abreviado bajo el sistema de Flagrancia, con la intervención del fiscal Carlos Rodríguez. El juez condenó a Maximiliano Flores Núñez a sufrir la pena de 3 meses de prisión efectiva por el delito de robo en grado de tentativa. Sin embargo, debido a que contaba con antecedentes, se le unificó la pena en una condena única de 9 meses de prisión de cumplimiento efectivo, declarándoselo reincidente.

Mientras que la fiscalía entendió que Emanuel Ibáñez debía ser sobreseído. Según el criterio de la fiscalía, si bien señaló el bolso, su huida previa al inicio del forcejeo no permitió acreditar su participación directa en la ejecución del intento de robo.

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