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Delitos Especiales

Cuatro heridos tras un violento vuelco en Angaco

Aparentemente el conductor perdió el control de la camioneta Ford Ranger y volcó. Al lugar asistieron cuatro ambulancias del 107 para asistir a los lesionados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un grave siniestro vial sacudió la tarde de lunes en Angaco. Alrededor de las 16:00 horas, una camioneta volcó violentamente en la intersección de Calle Aguilera y Calle Olivera, dejando como saldo a cuatro personas heridas, entre ellas un menor de edad con traumatismos de consideración.

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El vehículo involucrado es una camioneta Ford Ranger, conducida por Jesús Alfredo Herrera, de 45 años. Por motivos que aún son materia de investigación, Herrera perdió el control del rodado, lo que provocó que terminara volcando sobre la calzada.

Al momento del accidente, el conductor viajaba acompañado por otros tres ocupantes: Alexis Herrera (18), Alonzo Rivadero (18) y un adolescente de 16 años, identificado como L.R.H, todos oriundos de Angaco.

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Dada la magnitud del vuelco, se desplegó un importante operativo. Cuatro ambulancias del servicio de emergencias 107 arribaron al lugar para asistir a los damnificados. Según el reporte oficial, todos los ocupantes fueron trasladados conscientes a un centro asistencial.

Mientras que los tres mayores de edad presentaron escoriaciones y se encuentran fuera de peligro, la mayor preocupación se centró en el menor de 16 años, quien sufrió varios golpes en la zona de la cabeza y quedó bajo observación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ma. Tras el hecho, se dio intervención a la UFI Delitos Especiales, con la participación de la ayudante fiscal Romina Mascarell y el fiscal Adolfo Díaz.

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