Ambiente impulsa una jornada de senderismo y cuidado del bosque nativo en Valle Fértil

La Secretaría de Ambiente a través de la Dirección de Bosques Nativos, llevará adelante la actividad “Camino y cuido mi bosque”, una jornada de senderismo y educación ambiental que se desarrollará en el área protegida de Valle Fértil, con el objetivo de promover el cuidado de los bosques nativos y la conservación de los ambientes naturales. La cita está prevista para el próximo lunes 15 de febrero y participarán integrantes de grupos scout del departamento Santa Lucía.

Mercado cambiario Fuerte retroceso del dólar oficial: cayó por debajo de los $1.400 y el blue no se movió en San Juan

Escenario Antes del cierre de temporada, algunos comerciantes de San Juan ya empezaron a liquidar su stock "por necesidad" de ventas

La propuesta busca concientizar sobre la importancia de las áreas protegidas y el rol fundamental que cumplen los bosques en el equilibrio ecológico, la protección del suelo, la regulación del agua y la preservación de la biodiversidad. Durante la actividad se brindará información sobre las especies de flora y fauna características de los bosques de Valle Fértil, así como sobre las principales amenazas que enfrentan estos ecosistemas y el uso sustentable de los mismos, como la producción de harina de algarroba y miel.

En el marco del encuentro, se trabajará especialmente en la prevención de la contaminación de los ambientes naturales, promoviendo buenas prácticas como el respeto por la flora y la fauna silvestre, la prohibición de encender fuego en sectores no habilitados y la correcta separación de los residuos generados durante la caminata.

La jornada incluye dos senderos, uno de ellos recorrerá ambas márgenes del río Valle Fértil, desde Usno hacia La Majadita, mientras que el segundo se desarrollará en el margen del dique San Agustín. Ambos circuitos permitirán a los participantes conocer el valor ambiental y paisajístico de la zona desde una experiencia directa y educativa.

La actividad es organizada por la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Bosques Nativos, y cuenta con la participación y colaboración de la Dirección de Conservación, Secretaría de Deportes, Municipalidad de Santa Lucía, los Scouts de Santa Lucía y el Parque Provincial Ischigualasto, en una acción conjunta orientada a fortalecer la conciencia ambiental y el compromiso ciudadano con el cuidado de los bosques nativos de San Juan.