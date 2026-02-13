El Valle, revolucionado por el Safari Tras las Sierras

El corazón de Valle Fértil late distinto. Desde la mañana del viernes, la ruta que conduce a San Agustín se transformó en una postal de caravana interminable: autos, camionetas con trailers, carpas, parrillas y enormes hieleras avanzaban en fila, anticipando lo que será un fin de semana a puro motor. El Safari tras las Sierras ya está en marcha y el departamento entero se siente revolucionado. El equipo de Tiempo de San Juan estará cubriendo cada detalle de esta tradicional competencia que, entre el 13 y el 15 de febrero, reunirá a más de 90 binomios distribuidos en 17 categorías, desde las clásicas A Libres y B hasta las potentes 4x4, Integrales y UVT Turbos.

La antesala se vivió en la plaza departamental, donde los vehículos coparon el espacio para completar las inspecciones, cerrar inscripciones y ultimar la revisión técnica. La verificación comenzó el último lunes en un taller céntrico y se extendió hasta este jueves. Este viernes, el control se realizó en la sede de APIVA, bajo la supervisión de Héctor Andújar, representante de la federación. La consigna fue clara: quien no cumpla con la revisión quedaba automáticamente fuera de competencia. No hubo excepciones; todo binomio que no completaba los requisitos no podía largar en el Safari 2026.

En paralelo, el rugido de los motores se desparramaba por cada rincón del departamento. En varios talleres mecánicos el trabajo era intenso, afinando detalles y ajustando piezas a contrarreloj. En uno de ellos, Santiago “Tutu” Cuello y Ariel Carrizo ponían a punto su Fiat 128. Cuello vuelve a correr después de subirse a una moto el fin de semana pasado y lo hace con un auto que, según contó, consiguió a cambio de trabajo. Entre herramientas y olor a combustible, la ilusión se mezclaba con la responsabilidad de regresar a la competencia.

Las medidas de seguridad ocupará un lugar central. La organización delimitó con cinta verde los sectores habilitados para el público y con cinta roja los espacios prohibidos, especialmente en la parte externa de las curvas,. Además, antes de cada prime se realizará control de alcoholemia obligatorio tanto para pilotos como para navegantes.

Mientras tanto, en el río también se huele Safari. Los tradicionales ranchos ya estaban listos para recibir al público con pastelitos recién hechos, punta de espalda y otras comidas típicas. De fondo, la neblina cubría las sierras y le daba un marco imponente al paisaje. Este viernes la lluvia se hizo presente y el pronóstico anticipaba un fin de semana similar. Lejos de ser un problema, para muchos pilotos es un alivio. “Está hermoso, así no se queman las motos”, comentaba uno de ellos, celebrando las condiciones del terreno.

El cronograma marca que el sábado habrá doble prime —36 kilómetros a las 9 y 10 kilómetros a las 12— y el domingo un prime único de 30 kilómetros desde las 9, con podio a las 17, siempre con control de alcoholemia previo.

Con una ocupación hotelera que ya alcanza el 95% este viernes y que será del 100% sábado y domingo, el impacto económico también se hace sentir. El Valle está revolucionado: el Safari tras las Sierras no es solo una carrera, es una verdadera fiesta que vuelve a poner a Valle Fértil en el centro de la escena tuerca sanjuanina.