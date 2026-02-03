martes 3 de febrero 2026

Educación superior

Valle Fértil: abren la preinscripción 2026 para estudiar enfermería en la UNSJ

El trámite se podrá realizar del 3 al 6 de febrero de manera bimodal. Los aspirantes deberán completar un formulario web y remitir la documentación personal a la casilla de correo oficial de la sede departamental.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizan una jornada vinculada a los avances tecnológicos en distintos ámbitos de la UNSJ.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) abrió las preinscripciones para el curso de ingreso 2026 a la Licenciatura en Enfermería que se dictará en el departamento Valle Fértil.

Desde el 3 al 6 de febrero del 2026 las personas interesadas podrán inscribirse de manera virtual o presencial en la Sede de Valles Sanjuaninos (calle Libertador, entre Mendoza y Entre Ríos). El horario de inscripción es de 9 a 12 horas y de 18 a 20 horas.

Desde la entidad indicaron que para realizar la preinscripción es necesario llenar un formulario que se encuentra en la web oficial de la UNSJ y enviarlo al siguiente mail [email protected]. Además, adjuntar la siguiente documentación: aspirantes con secundario completo deben presentar título del secundario o certificado provisorio, fotocopia DNI frente y reverso y partida de nacimiento (puede ser la que otorga Ciudadano Digital).

Para aspirantes mayores de 25 años sin secundario completo deben acercar el certificado de primaria completa, fotocopia DNI frente y reverso, partida de nacimiento (puede ser la que otorga ciudadano digital) y currículum vitae que incluya el desempeño laboral.

El Curso de Ingreso (no obligatorio-virtual) será desde el 9 de febrero al 6 de marzo. El cursado de la carrera tiene modalidad presencial.

