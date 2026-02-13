Argentina Open: Cerúndolo eliminó a Kopriva y se metió en las semifinales

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (1°) se metió en las semifinales del Argentina Open luego de su triunfo en sets corridos ante el checo Vit Kopriva. Su próximo rival será su compatriota Tomás Etcheverry (7°).

Refuerzo de lujo Fue goleador, jugó la final en Pergamino y hoy regresa a Desamparados

Cerúndolo, que es el primer preclasificado en este torneo, se impuso por 6-4 y 6-3, luego de una hora y 38 minutos de juego.

El primer set fue una verdadera batalla, en la que Cerúndolo se tuvo que recuperar luego de comenzar con una desventaja de 2-0 para terminar imponiéndose por 6-3. La clave fue la solidez del argentino, que en los últimos games pudo hacer valer la potencia de sus golpes para dejar sin respuestas a su oponente.

En el segundo parcial parecía que Cerúndolo se encaminaba rápidamente hacia la victoria, ya que en pocos minutos estaba 3-0 en ventaja. Pero Kopriva elevó mucho su nivel y aprovechó un momento muy errático de su oponente para recuperar el break.

Lejos de sentir el bajón anímico por desaprovechar dicha ventaja, Cerúndolo se mantuvo metido en partido para quebrarle nuevamente el saque a Kopriva y cerrar el encuentro en su siguiente turno de servicio para quedarse con la victoria.

De esta manera, ya hay un argentino asegurado en la final, ya que según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, el próximo rival de Cerúndolo será su compatriota Tomás Etcheverry, que más temprano derrotó al chileno Alejandro Tabilo en tres sets.

Más temprano, el argentino Tomás Etcheverry logró una remontada decisiva ante el chileno Alejandro Tabilo y se clasificó por primera vez a las semifinales del Argentina Open.

En el Estadio Guillermo Vilas, el platense, 54° del ranking mundial, se impuso por 1-6, 6-3 y 6-4 en poco más de dos horas y quedó virtualmente de regreso en el Top 50, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El inicio fue adverso, ya que Tabilo, 71° del ranking, dominó el primer set con dos quiebres y sin conceder oportunidades, por lo que cerró 6-1 en 36 minutos. Sin embargo, el argentino reaccionó en el segundo parcial: tomó ventaja rápida, volvió a quebrar tras el descuento del chileno y selló el 6-3 con mayor solidez.

En el set decisivo, ambos sostuvieron el servicio hasta el 4-4, y allí, Etcheverry elevó la intensidad, consiguió el único break con un passing clave y luego mantuvo su saque para cerrar el 6-4.

Esta será su octava semifinal en torneos ATP, todas en polvo de ladrillo, y la primera desde Hamburgo 2025.