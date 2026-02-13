Franco Colapinto se tomó revancha y aceleró en Baréin

Después de un arranque con el pie izquierdo, Franco Colapinto tuvo su revancha en el circuito de Circuito Internacional de Baréin. El miércoles casi no pudo girar por una falla en su monoplaza, pero este viernes el panorama cambió por completo: el argentino cumplió con todo el programa previsto por el equipo y sumó kilómetros clave en pista.

Video El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"

Colapinto completó 144 vueltas y fue el tercer piloto que más rodó en la jornada, sólo por detrás de Oscar Piastri, que marcó 161 giros, y de Lewis Hamilton, con 150. Un dato que no es menor: en pretemporada, acumular vueltas vale oro para ajustar detalles y ganar confianza con el auto.

En cuanto a los tiempos, el argentino terminó octavo entre los 17 pilotos que salieron a pista. Lo hizo sin buscar vueltas rápidas ni simular clasificación, una señal de que el foco estuvo puesto en el ritmo y en la recolección de datos más que en el cronómetro.

Así, el viernes en Baréin dejó un saldo más que positivo para Colapinto: muchas vueltas, sin contratiempos mecánicos y con buenas sensaciones. Después del susto inicial, el bonaerense volvió a acelerar y demostró que está listo para seguir sumando experiencia en la máxima categoríade la Fórmula 1.