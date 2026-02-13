viernes 13 de febrero 2026

Un viejo ídolo, sobre el presente de Boca y el "temor a acostumbrarse a no ganar"

La leyenda del Xeneize se mostró preocupado por la actualidad del club, aunque su mensaje ilusionó a los hinchas: "Puede que Boca gane la Libertadores".

Si de leyendas de Boca hablamos, Roberto Abbondanzieri no puede quedar afuera. Ganador de 14 títulos con el Xeneize, entre ellos tres Copas Libertadores y dos Copas Intercontinentales, es palabra autorizada para hablar del club y este jueves opinó de la actualidad de la institución.

"Al hincha de Boca lo veo preocupado y con temor a acostumbrarse a no ganar. Tranquilamente puede darse la chance de un campeonato, tiene el mejor plantel del fútbol argentino", expresó en una entrevista con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Si bien declaró que "el club está muy bien economicamente", indicó que "lo que no me gustaría que pase, que Boca vuelva a las época anterior de Bianchi, donde le costaba ganar títulos". Por otro lado, aseguró que "puede pasar que gane la Libertadores, porque a Boca le tienen un respeto y miedo terrible, pero también conocen al Boca frágil, al que no gana nada y al que cualquiera le puede ganar en La Bombonera".

