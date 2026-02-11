miércoles 11 de febrero 2026

Malas noticias

Atención Boca: por problemas en la revisión médica, frenaron la incorporación de Edwuin Cetré

Al parecer, dicha dificultad también habría hecho caer su incorporación a Athletico Paranaense de Brasil en los últimos meses.

Por Agencia NA
image

El delantero colombiano Edwuin Cetré no sería refuerzo de Boca, a pesar de que los clubes involucrados ya hayan llegado a un acuerdo, por problemas en la revisión médica.

El jugador de 28 años presentó anomalías en los exámenes cardiológicos que se le realizaron, que también habrían hecho caer su incorporación a Athletico Paranaense de Brasil, en los últimos meses.

De todas formas, el pase todavía no está caído: resta determinar si la dirigencia del “Xeneize” decide contratar al colombiano de todas formas o desiste de comprar su ficha.

La incorporación de Cetré a Boca se estancó por complicaciones en los análisis médicos.

Teniendo historial en cuanto a pases caídos por inconvenientes en las revisiones médicas, Boca optó por realizarle estudios exhaustivos al extremo de Estudiantes, los cuales arrojaron anomalías en el apartado cardiológico.

Además, los mismos vienen de imposibilitar su llegada a Athletico Paranaense de Brasil, a pesar de que se había difundido que la misma no había llegado a buen puerto por diferencias económicas.

Con el traspaso acordado por el 100% de la ficha, la cual se divide en mitades iguales entre Estudiantes y el Deportivo Independiente Medellín de Colombia, ahora la decisión está en manos de la dirigencia del club “Azul y Oro”.

En horas clave del mercado de pases, el Consejo de Fútbol que encabeza el presidente Juan Román. Riquelme deberá determinar si abona cerca de cinco millones de dólares por el colombiano, si se modifican las condiciones o si el problema cardíaco sufrido por el delantero hace caer su incorporación.

